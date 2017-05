Kung-fu wushu : PLUS DE 200 COMBATTANTS ACCEDENT AU GRADE SUPERIEUR

La Fédération malienne de kung-fu wushu (FMK-WUSHU) a organisé une passation de ceintures, le 21 mai à l’Acropole de la FAST à Badalabougou. La passation concernait la catégorie des ceintures noires 1er, 2è, 3è et 4è dégré. Plus de 200 combattants (241 pour être précis) étaient en lice pour cette grande cérémonie de passation de ceintures. Les combattants étaient répartis en quatre catégories : 158 pratiquants de 1er degré, 63 combattants de 2è degré, 19 de 3è degré et 1 de 4è degré. Avant la cérémonie de passation de ceintures, les participants avaient effectué un stage de huit mois sous la direction de la Fédération malienne de kung-fu wushu (FMK-WUSHU) avec l’aide de la direction technique de la ligue de kung-fu wushu de Bamako. La cérémonie de passation était présidée par le premier responsable de la FMK-WUSHU, Drissa Coulibaly, en présence du grand Cheick Coulibaly, ceinture noire 9è degré. La passation de degré qui avait débuter le mercredi le 17mai au dimanche 21 mai. Elle a duré cinq jours (17-21 mai) et était axée sur les mouvements de base et les katas, communément appelés Tawau en kung-fu. La session a également été marquée par des séances d’exhibition qui ont émerveillé les spectateurs. A l’issue de la passation, les participants ont reçu des attestations. Le président de la FMK-WUSHU s’est réjoui d’un bon déroulement de la passation, avant d’inviter les récipiendaires à «continuer sur cette lancée et ne pas baisser les bras». Moctar DIOP