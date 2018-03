Koulouba : TROIS NOUVEAUX AMBASSADEURS PRÉSENTENT LEURS LETTRES DE CRÉANCE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Trois nouveaux ambassadeurs ont présenté, hier, au président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, leurs lettres de créance. Il s’agit de ceux de la République de Corée du Sud, du Vietnam et de l’Indonésie. La cérémonie solennelle de présentation s’est déroulée en présence du ministre en charge des Affaires étrangères. C’est aux environs de 16H00 que le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée du Sud, Mme Hyoeun Jenny Kim, a fait son entrée dans la salle des Banquets du palais de Koulouba, pour présenter ses lettres de créance au chef de l’Etat. Née le 11 septembre 1967 en Corée, Mme Kim est une diplomate de carrière et une spécialiste de l’environnement. Elle est diplômée en sciences politiques et en diplomatie de l’Université de Yonsei (Séoul en 1990) et détentrice d’un master en études internationales, obtenu à l’Université de Washington à Seattle en 1996. Mme Hyoeun Jenny Kim a été en 2010 conseiller à la Délégation permanente de la République de Corée du Sud auprès de l’Organisation économique pour la coopération et le développement à Paris ; directrice de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) en 2006 ; directrice adjointe de la Coopération économique Asie pacifique entre 2004 et 2006. Elle est mariée et mère d’un enfant.

Celui qui représente dorénavant le Vietnam en Algérie, au Sénégal, en Gambie, au Niger, en République arabe Sahraouie démocratique et au Mali s’appelle Pham Quoc Tru. Il a été le deuxième ambassadeur à présenter ses lettres de créance au président Kéïta. Né le 05 août 1958 à Hung Yen, au Viêt Nam, Dr Pham Quoc Tru est détenteur d’un doctorat (Ph.D) en sciences politiques, décroché en 1996 à l’Université Laval du Québec (Canada). Auparavant, le diplomate avait obtenu un master en relations internationales à la même université en 1992. Sur le plan professionnel, il a été entre 1980 et 1990, expert au département Asie II du ministère des Affaires étrangères. De 1996 à 2004, il a été haut expert, puis directeur général adjoint du département pour la Coopération économique multilatérale au ministère des Affaires étrangères. Entre 2004 et 2008, il fut ministre-conseiller, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l’Office des Nations unies, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève. En 2016, Dr Pham Quoc Tru a assumé les fonctions de directeur général à l’Académie diplomatique du Vietnam. Il est marié et père de trois enfants. Le troisième ambassadeur à présenter ses lettres de créance au président de la République est celui de l’Indonésie, Mansyur Pangeran. Diplômé de la faculté de droit d’Indonésie, depuis 1985, il est actuellement ambassadeur accrédité auprès du Sénégal, du Cap-Vert, de la Gambie, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Bissau, de la Sierra Léone et du Mali. De 1987 à 1991, Mansyur Pangeran a travaillé à la direction des Affaires sociales, culturelles et religieuses de l’Indonésie. Il a aussi servi au Secrétariat général du ministère des Affaires étrangères. De 2004 à 2006, le diplomate fut directeur adjoint des Affaires juridiques au même ministère indonésien des Affaires étrangères. Il a aussi été 3è secrétaire de l’ambassade d’Indonésie à Addis-Abeba (Ethiopie); conseiller politique et économique à l’ambassade d’Indonésie à Dakar (Sénégal) entre 1999 et 2004.

Mansyur Pangeran a été, dans la même ambassade, de 2003 à 2004, chargé d’affaires. Entre 2007 et 2010, il fut ministre-conseiller à l’ambassade d’Indonésie à Oslo, en Norvège ; consul général d’Indonésie à Dubaï (Emirats arabes unis) de 2010 à 2012. Il est marié et père de deux enfants.

Massa SIDIBÉ