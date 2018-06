Koulouba : L’AMBASSADEUR TURC, EN FIN DE MISSION, REÇU PAR LE CHEF DE L’ÉTAT

Après 4 ans dans notre pays en qualité d’ambassadeur de la Turquie, Hikmet Renan Şekeroglu, est en fin de mission. Comme il est d’usage dans le monde diplomatique, il est venu, hier, faire ses adieux au chef de l’Etat à Koulouba. Le diplomate a saisi l’occasion pour exprimer au président Ibrahim Boubacar Keïta toute sa fierté d’avoir apporté sa modeste contribution à l’amélioration des relations bilatérales. La visite du président turc Recep Tayyip Erdogan début mars dernier et celle effectuée par son homologue malien à Ankara en février 2015 sont la preuve éloquente de cette amitié féconde.

Accompagné de ses collaborateurs, Hikmet Renan Şekeroglu n’a pu cacher ses émotions. Il garde «de bons souvenirs» d’un pays arc-en-ciel dont la culture plurielle est quasiment devenue une marque de fabrique. «Nous remercions le peuple malien pour l’accueil chaleureux», dit-il, à sa sortie d’audience. «Nous sommes très reconnaissants de l’accueil» que le Mali réserve à ses visiteurs.

Né en 1960 à Washington, Hikmet Renan Şekeroglu est diplômé en sciences politiques et relations internationales de la prestigieuse université d’Ankara (Turquie). Il débuta sa carrière diplomatique en 1983 au département des relations économiques du ministère des Affaires étrangères, avant d’être envoyé à Bagdad comme 2ème secrétaire de l’ambassade de Turquie en Irak. Il servira aussi dans les représentants diplomatiques de la Turquie à Londres, Stockholm, New Delhi, Helsinki, Sidney comme conseiller diplomatique. Peu de temps après, il est nommé secrétaire général du département de la recherche et de l’évaluation au ministre de la Coopération.

Ahmadou CISSé