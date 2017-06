Koro : LES PAYSANS APPRÉCIENT LES VARIÉTÉS AMÉLIORÉES D’ARACHIDE

Dans le cadre de la dissémination à grande échelle des systèmes de production de l’arachide au Mali, l’ONG World Vision en partenariat avec ICRISAT (Institut international de recherche sur les cultures pour les zones tropicales semi-arides) et avec le financement de l’USAID intervient depuis près de deux ans dans les cercles de Koro et Bankass à travers le volet « arachide » dans la formation et l’accompagnement des coopératives paysannes.

A travers ce projet, l’ONG World Vision et ses partenaires entendent augmenter la productivité de l’arachide chez les petits producteurs afin d’améliorer leurs revenus, la nutrition et la santé. C’est dans cette optique que les membres des sociétés coopératives de Pel, Andiagana, Démoro et Koro (cercle de Koro) et Baye, Diallassagou et Massakana (cercle de Bankass) ont bénéficié de la formation et de l’accompagnement de World Vision et de ses partenaires afin de devenir des coopératives de producteurs de semences améliorées d’arachides et de permettre ainsi l’atteinte des objectifs du projet. Les membres des différentes coopératives ont donc mis en pratique les techniques apprises lors des formations reçues dans des champs-écoles à travers des parcelles de démonstration avec quatre variétés de semences améliorées d’arachide à haut rendement, tolérantes à la sécheresse et sensibles à l’aflatoxine et à cycle court. Cette première expérience a permis aux coopératives paysannes de comparer les rendements des semences améliorées avec la variété locale et d’être aussi des producteurs de semences améliorées d’arachide. A travers cet exercice, le projet arachide de World Vision et ICRISAT a réussi son premier objectif qui est d’améliorer la connaissance des producteurs sur les techniques améliorées de production de l’arachide.

Pour atteindre le second objectif du projet arachide qui est d’améliorer la disponibilité des semences et rendre populaires les variétés améliorées à grande échelle, les coopératives de producteurs de semences améliorées d’arachide ont organisé une foire exposition et de vente de variétés de semences améliorées d’arachide à Koporo-Nâ, jour de la foire hebdomadaire de la localité.

Cette foire a été l’occasion pour elles d’exposer leurs productions et de faire des ventes. Après avoir écouté avec beaucoup d’attention les témoignages et les explications des techniciens sur les avantages des semences améliorées d’arachide, de nombreuses communautés présentes à la foire exposition se sont approvisionnées en ce début de campagne agricole.

Pour Amadou Togo de la coopérative de Pel-Maoundé, il n’y a pas de comparaison entre les variétés améliorées et la variété locale en ce qui concerne les avantages, le rendement est plus important avec les variétés améliorées qui produisent plus de fanes. Le directeur du centre de service de World vision-Koro, Issiaka Coulibaly reconnaîtra que les cercles de Koro et Bankass sont des zones de production agricole par excellence, mais le constat est qu’on y cultive peu de cultures de rente. Avec la dissémination à grande échelle de la culture des semences améliorées d’arachides, le projet contribuera de façon significative à la réduction de la pauvreté au sein de nos communautés, a-t-il estimé.

La foire s’est achevée par des vœux d’un bon hivernage et rendez-vous a été donné à la récolte prochaine pour recueillir d’autres témoignages sur les avantages de la culture des semences améliorées d’arachide.

Moussa NIANGALY

AMAP-Koro