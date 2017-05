Koro : LA NOUVELLE EQUIPE COMMUNALE RELANCE LE JUMELAGE AVEC QUEVEN

La commune rurale de Koro est jumelée à celle de Quéven en France depuis octobre 2012. Ce jumelage entre les deux communes a permis aux amis quévinois d’injecter plus de 150 millions Fcfa dans le développement de la commune de Koro. A travers ce jumelage, de nombreux quévinois ont effectué des visites à Koro, ce qui permettait de vérifier la mise en œuvre effective des différents projets financés.

Depuis l’éclatement de la crise politico-sécuritaire dans notre pays et la persistance de la menace terroriste, aucune délégation de Quéven n’a pu faire le déplacement à Koro. Cette situation a fait que le suivi des projets et réalisations du jumelage avaient quelque peu été délaissés, ce qui n’avait pas été apprécié par les amis quévinois. Le jumelage battait donc de l’aile depuis environ 4 ans, même si le contact avait été maintenu entre les populations. Les élections communales de novembre dernier ont permis la venue d’une nouvelle équipe à la mairie de Koro, dirigée par le Dr Atimé Djimdé, pharmacien et spécialiste en toxicologie. Dès sa prise de fonction le 29 décembre dernier, le Dr Djimdé a déclaré que son équipe est venue pour le changement et que plus rien ne sera comme avant. C’est donc sur cette lancée que dans le cadre de ses visites professionnelles en France, le nouveau maire de Koro a profité pour rendre visite aux Quévinois. Selon lui, son entretien avec les amis quévinois a permis de faire un tour d’horizon de la situation du jumelage depuis 2002. Il a pu constater avec satisfaction la disponibilité et la volonté des amis quévinois de pérenniser ce jumelage pour le bonheur des populations. Il a en outre rassuré les amis quévinois que son équipe s’attèlera à renforcer les liens d’amitié existants entre les deux communes et que la transparence tant souhaitée dans la gestion des projets et acquis du jumelage sera une réalité avec son équipe.

De retour de France, le Dr Djimdé a, au cours d’une session extraordinaire, fait le compte rendu de son voyage à Quéven au conseil communal de Koro. Il a profité de cette session extraordinaire pour partager avec les conseillers communaux un gâteau qui lui a été offert par les amis quévinois lors de sa visite. Par cet acte, le maire entendait matérialiser la reprise de la coopération entre les deux conseils communaux après une période de froid dans les relations entre les deux communes.

Les différents intervenants ont salué la démarche entreprise par le maire et ont remercié les amis quévinois pour cette nouvelle opportunité offerte à la commune rurale de Koro. Il faut noter qu’en marge de la session extraordinaire, le maire a rencontré le comité de jumelage Koro-Quéven dirigé par Atiguem Poudiougou pour échanger sur la situation actuelle des projets et réalisations du jumelage et donner de nouvelles directives pour une gestion transparente des acquis du jumelage. Pour sa part, le maire se dit prêt et disponible à tout moment pour toutes les initiatives qui vont dans le sens du développement de la commune de Koro. Il a exhorté ses collaborateurs à mettre l’accent sur la communication interpersonnelle, qui selon lui, est la clé de réussite dans un travail d’équipe.

Actualité locale oblige, dans les divers de la session extraordinaire, la crise d’eau de la ville de Koro a été évoquée et le maire a informé le conseil communal qu’il y a un contact régulier entre la mairie et l’entreprise chargée de la réalisation du nouveau château d’eau de Sana. Les travaux avancent et tout est en train d’être mis en œuvre pour soulager dans un meilleur délai le calvaire des populations.

Moussa NIANGALY

AMAP-Koro