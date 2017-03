Kayes, coupe du président de la ligue de pétanque : LE SENEGAL CONFIRME SA SUPREMATIE

Après le championnat national de pétanque en décembre 2015, la rencontre de jumelage des ligues régionales de pétanque de Kayes et de Koulikoro en janvier 2016, la capitale des Rails a abrité, les 18 et 19 mars derniers, la troisième édition de la coupe du président de la ligue de pétanque de la 1ère région, Mbarakou Babi. Cette année, le tournoi avait une fière allure de championnat d’Afrique, avec la participation de plus d’une dizaine de pays : la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, le Bénin, la France, Djibouti et, bien entendu, le Mali qui était représenté par les ligues de pétanque de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Bamako. C’est un record dans l’histoire de la compétition, soulignera Youssouf Singaré, le représentant du ministre des Sports, avant d’ajouter que «Kayes est devenue le fer de lance de la pétanque malienne», dira le représentant du ministre des Sports. A l’instar du chef de cabinet du ministre des Sports, le président de la Fédération nationale du jeu de pétanque, Oumar Koné, s’est réjoui du nombre record de participants, avouant que «Kayes a réussi, en trois ans, ce que la fédération n’a pu faire en 30 ans». «Bravo, à la ligue régionale de Kayes», lancera-t-il sous les ovations du public. Les propos du représentant du ministre des Sports et du premier responsable de la pétanque malienne ont réconforté le président de la ligue de Kayes, Mbaraakou Babi, qui témoignera sa reconnaissance à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de la compétition. Il a ainsi adressé ses remerciements au ministère des Sports, aux autorités locales, aux sponsors et à l’ensemble des délégations. Mbaraakou Babi adressera, ensuite, une mention spéciale à la commission d’organisation qui, soulignera-t-il, «a fourni un travail extraordinaire». Quant au Gouverneur de Kayes, il a rendu un vibrant hommage à la ligue régionale et à son président pour la bonne organisation du tournoi, avant de saluer la présence des femmes dans la délégation de certains pays. Pour revenir à la compétition proprement dite, elle s’est déroulée sur un terrain aux normes internationales et a donné lieu à de belles empoignades qui ont fait vibrer le public de Kayes pendant deux jours. Ce public a eu le plaisir de voir à l’oeuvre des grands noms de la pétanque africaine et mondiale dont le Sénégalais François Ndiaye. L’un des temps forts du tournoi restera la demi-finale qui a mis aux prises l’équipe 62 du Sénégal et le Burkina Faso. Sous la houlette de François Ndiaye, l’équipe 62 du Sénégal déroulera devant la sélection du Faso battue sur le score sans appel de 11-0. Dans l’autre demi-finale, la Côte d’Ivoire a dicté sa loi devant l’équipe 63 du Sénégal. La grande finale entre Sénégalais et Ivoiriens tiendra toutes ses promesses. En atteste l’évolution du score : 4-0, 8-4, 9-6 12-9, 12-10, puis 12-13, pour l’équipe 62 du Sénégal. Ils sont extraordinaires ces Sénégalais, s’exclamera un supporter au terme de la finale. Il faut reconnaître que les triplettes finalistes de Côte d’Ivoire et du Sénégal ont illuminé cette troisième édition de la coupe du président de la ligue de Kayes par leurs belles prestations. Les deux pays ont réalisé un parcours sans faute et n’ont laissé aucun doute sur leur suprématie. Le Sénégal rêvait d’une finale 100% sénégalaise mais ce rêve a été brisé par la triplette de Côte d’Ivoire. Le vainqueur de cette troisième édition de la coupe Mbarakou Babi, le Sénégal, a reçu une enveloppe de deux millions de F cfa, contre un million pour la Côte d’Ivoire. La fête s’est achevée avec le dîner-gala qui a réuni l’ensemble des délégations dans un grand hôtel de Kayes. Vivement la 4èment édition !

O. NIANE

AMAP-Kayes