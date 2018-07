Kayes: ALIOU BOUBACAR DIALLO EXPOSE SA VISION POUR LE MALI

Le candidat de l’ADP-Maliba, Aliou Diallo, fonde beaucoup d’espoir sur la Région de Kayes pour son accession à Koulouba lors de la présidentielle du 29 juillet prochain. Samedi dernier, il s’est rendu dans cette ville où il a exposé son programme lors d’un meeting qu’il a animé au Stade Abdoulaye Makoro Sissoko. Président du parti ADP-Maliba, Aliou Diallo dirige une Fondation qui a signé des conventions avec le Conseil régional de Kayes pour la réalisation de microprojets afin de promouvoir l’agriculture et l’industrie dans certains cercles de la région.

Il a également aménagé une rue pavée dans son fief de Kayes Légal-Ségou et soutenu des activités de salubrité et d’assainissement dans sa ville natale, sans oublier les nombreuses actions de solidarité. C’est aussi l’homme qui a apporté un appui de taille à nos forces armées durant la crise politique et sécuritaire de 2012. D’où la mobilisation des habitants de Kayes et de Sadiola pour lui réserver un accueil chaleureux. Des caravanes ont sillonné toute la ville vendredi et samedi pour inviter les populations de la 1ère région administrative du pays à se mobiliser davantage autour de Aliou Diallo, un fils du terroir qui souhaite, en cas de victoire, donner «une nouvelle indépendance» au Mali.

«J’ai fait beaucoup en tant qu’entrepreneur privé. C’est à vous de choisir», a déclaré Aliou Diallo, devant ses partisans. Le leader de l’ADP-Maliba veut concentrer ses efforts sur la résolution de cinq problèmes : l’insécurité, l’eau, l’électricité, la santé et l’emploi.

Ce fils de cheminot souhaite relancer le trafic ferroviaire et réformer le fonds fiduciaire. «J’ai montré ma grande capacité à résoudre les problèmes sans les moyens de l’Etat. J’ai levé 250 milliards dans les marchés. Wassoulou Or, la 1ère mine d’or nationale du pays, m’appartient. Mon engagement politique est pour le bonheur des Maliens. Je souhaite mettre fin au terrorisme, rendre le Mali indépendant sur le plan économique et rendre le Mali à son peuple par la paix», a-t-il déclaré.

Le candidat de l’ADP-Maliba a dévoilé qu’il est à même de mobiliser beaucoup de milliards pour la paix et la sécurité au Mali. Il compte sur les populations de Kayes pour aller à Koulouba. Par ailleurs, M. Diallo a invité les électeurs à retirer leurs cartes qui constituent, selon lui, la clé de cette nouvelle indépendance. «Faites attention aux vendeurs de rêve et d’illusion qui vont vous faire croire au mirage», a-t-il averti. Après Kayes et Sadiola, le candidat de l’ADP-Maliba était hier à Kéniéba.

Bandé Moussa

SISSOKO

AMAP-Kayes