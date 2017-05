Journées culturelles de l’Europe : PLUSIEURS ACTIVITES AU PROGRAMME

La journée de l’Europe est célébrée le 9 mai de chaque année. A cette occasion, la représentation de l’Union européenne au Mali, en partenariat avec l’Institut français, a organisé, jeudi dernier, une conférence de presse animée par Cécile Tassin Pelzer, chef de la coopération de l’Union européenne au Mali. Elle avait à ses côtés la directrice de l’Institut français, Corinne Micaelli. Cette rencontre avec la presse visait à lancer les journées culturelles de l’Europe qui se tiennent du 10 au 13 mai. L’objectif de la coopération culturelle entre le Mali et l’UE est de promouvoir les identités culturelles, de favoriser le dialogue interculturel et de valoriser le patrimoine culturel, a rappelé le chef de la coopération de l’UE. «A travers cet évènement, l’UE et ses Etats membres vont montrer le rôle crucial de la culture», a indiqué Cécile Tassin Pelzer avant de souligner que ceci constitue un vecteur de développement et d’union dans la coopération de l’UE avec le Mali. Cécile Tassin Pelzer a aussi rappelé que la devise de l’UE est «uni dans la diversité», un concept qu’elle partage avec ses partenaires à travers le monde.

Le chef de la coopération de l’Union européenne au Mali a annoncé que le programme des journées culturelles de cette année prévoit beaucoup d’activités. « Plus de 60 ans au Mali, l’UE s’est toujours intéressée à la culture, au festival et au patrimoine culturel, notamment celui de la région de Tombouctou. Ces journées permettront aux différents partenaires en particulier et au grand public en général de se retrouver autour des activités pluridisciplinaires qui sont entre autres, des expositions photos, des projections de films, des concerts, des cafés littéraires, des jeux et concours radiophoniques et des conférences-débats », a détaillé Cécile Tassin Pelzer. Elle a aussi précisé que la conférence-débat se tiendra à la Faculté des droits privés sur le thème : «60 ans après le traité de Rome : enjeux, défis et perspectives de l’Union européenne». Ces journées, a-t-elle espéré, permettront au public malien de découvrir, notamment des artistes et films auxquels il n’avait pas encore accès.

Elle a, enfin, saisi l’occasion pour remercier les partenaires à savoir, les ambassades de France, du royaume des Pays-Bas, de la Suède, de la Belgique, l’Espagne, de la République fédérale d’Allemagne. «Afin de toucher un plus grand nombre de public, nous avons décidé de faire de ces journées, porte ouverte à tous car l’entrée est libre», a précisé la directrice de l’Institut français, Corinne Micaelli.

Mariam F. DIABATé