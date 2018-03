Journée portes ouvertes en commune V : POUR MIEUX COMMUNIQUER SUR LES INITIATIVES GOUVERNEMENTALES DÉDIÉES À L’EMPLOI

Informer et sensibiliser les populations, particulièrement les jeunes et les femmes de la commune V du district de Bamako sur les initiatives gouvernementales en matière d’emploi, était le but de la journée Portes ouvertes organisée par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, hier à l’hôtel Olympe. La rencontre était présidée par le chef de cabinet du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Dr Mamadou Timbély, en présence du maire de la commune V, Amadou Ouattara, et de l’ensemble des chefs de quartier de la commune.

Dans son mot de bienvenue, le représentant des chefs de quartier, Dramane Keita, a salué la tenue de la rencontre, tout en espérant qu’elle apportera de solutions au chômage des jeunes et des femmes de sa commune. C’est après le triste constat de la non connaissance des populations, notamment les jeunes et des femmes, des actions et initiatives du département chargé de de l’Emploi que cette journée Portes ouvertes a été initiée, a expliqué Dr Mamadou Timbély Timbély. L’objectif recherché, selon lui, est de se rapprocher des populations afin de mieux les informer sur les opportunités des projets visant à résoudre le chômage au Mali. Il dira que des structures comme l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ), l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE) ou le Projet de développement des compétences et emploi des jeunes (PROCEJ), ont été créés pour résoudre la problématique du chômage des jeunes. L’existence de ces structures et projets, dira le représentant du ministre, est ignorée par la plupart des jeunes porteurs de projets.

S’adressant à ses administrés, le maire de la commune V leur a demandé de bien saisir les opportunités qu’offrent les différents projets gouvernementaux dédiés à l’emploi. Il a également promis aux participants qu’il transmettrait les recommandations issues de la rencontre à qui de droit. Pour finir, Amadou Ouattara s’est engagé à rassurer les partenaires de la mairie à maintenir le dynamisme déjà amorcé, avant de manifester son souhait de voir la tenue régulière de cette rencontre.

La voix des femmes était portée par la représentante de la société civile, Aissata Sangaré, qui a chargé le chef de cabinet du ministre de transmettre à son chef leurs difficultés d’emploi. Quant au représentant de la jeunesse, Sory Ibrahim Diarra, il a, lui, réitéré l’espoir que la jeunesse de la commune V fonde sur cette rencontre. A ce propos, Il a demandé à ce que les politiques publiques dédiées à l’emploi des jeunes, soient conformes aux besoins réels de ces derniers.

Amadou B. MAIGA