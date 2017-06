Journée mondiale de lutte contre la désertification : LE PRÉSIDENT KEITA À OUAGADOUGOU

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, est arrivé hier en début de soirée à Ouagadougou en provenance de Berlin. A sa descente d’avion, il a été accueilli par le président burkinabé Rock Marc Christian Kaboré en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement du Burkina Faso.

Aujourd’hui, le chef de l’Etat prendra part à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification. Au cours de cette rencontre sur la désertification qui constitue de nos jours un enjeu important dan le cadre de la lutte contre le changement climatique, de grands engagements devront être pris par les chefs d’Etat du Burkina Faso, du Mali et du Niger, afin de soutenir les différentes initiatives. Une intervention du président de la République est prévue à la tribune de cette conférence sur la lutte contre la désertification.

Il faut rappeler que c’est à l’invitation du président burkinabé que ses homologues du Mali et du Niger son présents dans la capitale du Burkina Faso pour participer à ce rendez-vous contre la désertification.

(Cellule de

communication

de la Présidence de la République)