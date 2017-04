Journée internationale du livre et du droit d’auteur : DÉCRYPTAGE DES RELATIONS AFRIQUE-OCCIDENT

Dans le sillage de la Journée internationale du livre et du droit d’auteur, célébrée le 23 avril de chaque année, l’Association des professionnels de l’information du secteur de l’économie et des finances du Mali (APISEF-Mali) a organisé, mardi à la Bibliothèque nationale, une conférence-débat sur le thème : « développement et gouvernance : enjeux et défis ». La conférence était animée par Mme Aminata Dramane Traoré, ancien ministre de la Culture et figure emblématique du mouvement des altermondialistes dans notre pays. Dans son exposé liminaire, la conférencière a estimé que le développement a une dimension culturelle et aussi ‘civilisationnelle’. Il doit permettre aux êtres humains, notamment aux jeunes, de trouver leur place dans la société, à travers la création d’emplois et autres sources de revenus. Si cela n’est pas fait, le développement aura donc des conséquences explosives, a prévenu la conférencière. Le Mali, pour se développer, doit exploiter ses propres ressources et fabriquer ses produits par ses propres usines, a souligné Aminata Dramane Traoré. Pour l’ancien ministre de la Culture, les Africains en général, et les Maliens en particulier, ont un esprit du développement formaté par les Occidentaux. Par ailleurs, poursuit-elle, les Etats africains sont devenus les otages des institutions internationales. « La paix dans les Etats occidentaux est au prix de la guerre en Afrique, notamment au Mali », a soutenu l’oratrice qui a également souligné l’importance de l’élection présidentielle en France pour nos pays parce que notre continent représente l’avenir de la France. Il ressort des commentaires de l’altermondialiste que la gouvernance consiste à orienter les efforts individuels et collectifs pour amener les peuples à se prendre eux-mêmes en charge. Pour sa part, la présidente d’honneur de l’Association, Mme Boukenem Fatima Diallo a rappelé que le 23 avril a été décrété par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Journée internationale du livre et du droit d’auteur. « Il s’agit donc de magnifier tout ce que le livre apporte de bien à la culture et à la connaissance. En célébrant cette Journée, l’UNESCO s’efforce de promouvoir la lecture, l’industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d’auteur », a-t-elle indiqué. Par ailleurs, la présidente d’honneur a précisé que c’est aussi un hommage mondial au livre, à ses auteurs mais aussi un encouragement des jeunes à découvrir le plaisir de la lecture et à respecter la contribution des créateurs au progrès social et culturel. Enfin, Mme Boukenem a rappelé que l’idée de la commémoration de cette Journée a pris corps en Espagne. Portée sur les fonts baptismaux, lors de son assemblée générale tenue le 2 3 avril 2016, l’association regroupe les bibliothécaires, les archivistes, les documentalistes, les informaticiens et assimilés travaillant dans le secteur de l’économie et des finances. L’association œuvre pour la promotion de l’information, favorise la promotion des professionnels chargés de la gestion de l’information documentaire relative aux finances et à l’économie. Autre mission de l’association : encourager les échanges d’idées et d’expériences entre professionnels ; assurer la collecte, la diffusion et la sauvegarde du patrimoine documentaire mais aussi participer à l’information et à la sensibilisation du public sur les enjeux de la gestion de l’information économique et financière. L’association aide et conseille également les autorités dans la définition d’une politique en matière d’information économique et financière et facilite l’accès à l’information et aux documents relatifs à la gestion des finances publiques, conformément à la législation en vigueur.

Djènèbou TRAORE