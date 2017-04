Journée de sensibilisation aux mines : LA FEMASH MARQUE LE COUP

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l’assistance à la lutte anti-mines, la Fédération malienne de sports pour personnes handicapées (FMASH), en collaboration avec la Fédération locale des associations de personnes handicapées de la commune I du district (FELA-PH-C1) et UNMAS-Mali (United nation service of mine anti personal), a organisé plusieurs activités sportives du 4 au 8 avril. Les compétitions ont mis aux prises les athlètes handicapés qui se sont affrontés dans plusieurs disciplines dont le Ceci-foot, le goal ball, le bras de fer sportif, l’haltérophilie, la course des tricycles. Le clou des manifestations a été justement la course des tricycles qui s’est déroulée, le samedi 8 avril, sur le boulevard de l’Indépendance.

Cette épreuve s’est disputée en présence du président de la Fédération malienne de sports pour personnes handicapées (FMASH), Amadou Diarra, la coordinatrice locale du sport pour personnes handicapées, Rokia Diakité et le chef de programme de UNMAS-Mali (United nation service of mine anti personal), Renard Philippe. Au total, 20 athlètes composés de femmes et d’hommes, se sont frottés sur la distance de 3km 600m. Chez les femmes, la victoire est revenue à Korotoumou Coulibaly qui a franchi la ligne d’arrivée devant Mariam Coulibaly et Coumba Traoré. Dans l’épreuve des hommes, Alou Konaté a occupé la première place, devant Karaba Diarra et Atahurou Ibrahima. Pour la course des athlètes professionnels, Ibrahim Maïga s’est hissé sur la plus haute marche du podium, alors que les deuxième et troisième places sont revenues, respectivement, à Siaka Diallo et Bakary Diallo. Pour les autres résultats, Daouda N’Diaye s’est imposé au bras de fer sportif face à Diarra Kassim, alors que Mariam Coulibaly et Kakary Diallo ont été sacrés en haltérophilie. Les trois premiers de toutes épreuves ont été primés.

Moctar DIOP

—

CAF : L’ATTRIBUTION DES CAN 2019, 2021 ET 2023 REMISE EN CAUSE ?

En septembre 2014, la CAF avait attribué l’organisation des CAN 2019, 2021 et 2023 respectivement au Cameroun, à la Côte d’Ivoire et la Guinée. Critiqués à l’époque, ces choix risquent à nouveau de faire l’objet de vifs débats à la suite du départ d’Issa Hayatou de la présidence de la CAF. Proche de son successeur Ahmad Ahmad, le président de la Zone Cosafa (Conseil des associations de football en Afrique australe), Phillip Chiyangwa, exige en effet qu’une enquête soit menée au sujet des conditions d’attribution de ces compétitions. « Elles ont été attribuées de manière brutale et politique au bénéfice d’une région.

L’Afrique est notre continent et nous avons le droit de poser des questions et de penser que nous avons été abusés. Dans ces conditions, nous remettons en question le statu quo, la localisation de tous les intérêts dans une région », a dénoncé le Zimbabwéen vendredi en conférence de presse. « Le Cosafa va donc protester concernant certaines compétitions qui ont été attribuées, à tel point qu’une commission d’enquête doit être mise en place. Quels ont été les critères utilisés, etc. ? » Affaire à suivre…