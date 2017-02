Jeux africains de la jeunesse : L’ALGERIE AMBITIONNE D’ORGANISER LES MEILLEURS JEUX POUR LES JEUNES D’AFRIQUE

Au total 25 disciplines ont été retenues par l’Association des comités nationaux d’Afrique (ACNOA) pour les 3è Jeux africains de la jeunesse (J. A. J.) qui se dérouleront du 19 au 28 juillet 2018 à Alger. Il s’agit de l’athlétisme, du canoë, du handball, du rugby, du taekwondo, du badminton, du cyclisme, de l’équitation, du tennis, du tennis de table, du voile, du basket-ball (3×3), de l’escrime, du judo, du tir, du volleyball, du beach volley, de la gymnastique, du karaté, de la natation, de l’haltérophilie, de la boxe, du football, de l’aviron et de la lutte. Le programme sportif des jeux a été dévoilé fin novembre au cours de la visite d’inspection effectuée à Alger par les responsables du Mouvement olympique et sportif africain.

La délégation de l’ACNOA était conduite par le président de l’association, l’Intendant général, Lassana Palenfo. Dans les semaines à venir, indique une source proche de l’ACNOA, les règlements techniques des jeux seront élaborés, en collaboration avec les différentes confédérations sportives africaines. C’est lors de son séjour dans la capitale algérienne que le président de l’ACNOA a signé le protocole d’accord attribuant les 3è Jeux africains de la jeunesse à Alger. La cérémonie s’est déroulée au siège de la Wilaya d’Alger, en présence de plusieurs personnalités dont le ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Algérie, El Hadi Ould Ali, le président du comité national olympique et sportif du pays, Mustafa Berraf et le Wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.

Quelques heures après la cérémonie de signature de l’accord attribuant les jeux à Alger, le ministre El Hadi Ould Ali et le premier responsable de l’ACNOA se rendront sur les hauteurs de la capitale algérienne pour couper le ruban symbolique du siège du comité local d’organisation des jeux. «L’Algérie est fière d’accueillir les jeunes athlètes africains dans sa capitale. Maintenant que le siège est inauguré, les membres du Comité d’organisation vont s’atteler à préparer dans les meilleures conditions la 3è édition des Jeux africains de la jeunesse», dira le ministre de la Jeunesse et des Sports et président du Comité d’organisation, El Hadi Ould Ali. Quant à la direction générale des jeux, elle aura à sa tête Halim Azzi.

Pour le président du Comité national olympique et sportif algérien, Mustafa Berraf, la signature de l’accord d’attribution des jeux et l’inauguration du siège du comité d’organisation, marquent une étape importante dans l’organisation de ces 3è Jeux de la jeunesse. «Nous sommes entrés dans la phase d’exécution de notre programme qui s’articule sur la préparation des J. A. J. 2018. C’est une étape intermédiaire importante que nous prenons très au sérieux pour qu’Alger soit prête le jour J. Nous avons désigné Halim Azzi directeur général des jeux. Il sera à la tête d’une équipe harmonieuse et compétente chargée de la préparation de cette manifestation», confiera le patron du mouvement olympique algérien.

La délégation de l’ACNOA a également été reçue par le ministre des affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des états arabes, Abdelkader Messahel qui a salué les efforts fournis par les Comités nationaux olympiques au profit des jeunes et du sport africains et qui ont permis de «donner une image positive sur l’Afrique, loin des conflits et des tragédies», en donnant naissance à des champions sportifs et à de grandes équipes. Le président de l’ACNOA qui fonde de gros espoirs pour ces 3è Jeux africains de la jeunesse, a félicité les plus hautes autorités algériennes pour leur travail et s’est dit émerveillé par ce qu’il a vu.

«L’Union africaine, l’ACNOA et l’UCSA (Union des confédérations sportives africaines, ndlr) travaillent de façon coordonnée pour garantir le bon déroulement des jeux. L’Algérie dispose de toutes les structures et capacités techniques nécessaires à la garantie du bon déroulement des prochains J. A. J. C’est un pays qualifié pour organiser de telles manifestations continentales car il recèle les structures et les capacités d’accueil nécessaires», soulignera l’Intendant général Lassana Palenfo.

Le président de l’UCSA, le général major Ahmed Nacer qui faisait partie de la délégation de l’ACNOA, renchérira : «l’Algérie est un exemple à suivre et une fierté pour le sport africain». Il conclura : «La présence à Alger de l’ACNOA, l’UCSA et l’union africaine, dénote l’unité du sport africain à travers les Jeux africains de la jeunesse qui se tiendront en 2018 en Algérie».

S. B. TOUNKARA