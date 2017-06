Irak: mort du journaliste Stephan Villeneuve tué dans une explosion à Mossoul

Le journaliste français Stephan Villeneuve, qui enquêtait pour l’émission de France 2 «Envoyé spécial» est mort des suite de ses blessures, après l’explosion d’une mine ce lundi à Mossoul. Deux autres journalistes français ont été blessés et leur fixeur irakien a été tué dans cette explosion.

France Télévision a annoncé ce mardi 20 juin le décès d’un de ses journalistes suite à l’explosion d’un mine à Mossoul. Stéphan Villeneuve, qui préparait un reportage pour l’émission de France 2 « Envoyé spécial » en compagnie de Véronique Robert, est décédé des suites de ses blessures.

« La direction et les équipes de France Télévisions s’associent à la douleur de sa compagne Sophie, de ses quatre enfants, de sa famille et de tous ses proches. Elles leur présentent leurs plus sincères condoléances », indique le communiqué de la direction de l’information de France Télévisions envoyé dans la nuit à l’AFP.

Sa collègue, Véronique Robert, a également été gravement blessée. Ils étaient aussi accompagnés de Samuel Forey, correspondant en Irak pour plusieurs médias, qui a quant à lui été atteint par des éclats de shrapnels au bras et au visage, indique sur Twitter Nicolas Delesalle, grand reporter à Télérama, qui a pu le contacter.

RFI