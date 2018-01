Infrastructures sportives : LE LYCÉE SPORTIF BEN OUMAR SY MENACÉ PAR LES SPÉCULATEURS FONCIERS

La visite des infrastructures sportives continue pour le ministre des Sports. Après le stade Mamadou Konaté, le stade Ouezzin Coulibaly, le Palais des sports Salamatou Maïga et le terrain d’entraînement du Djoliba, Me Jean Claude Sidibé s’est rendu à Kabala, le vendredi 12 janvier. Le ministre Sidibé et sa délégation sont arrivés à Kabala vers 10 heures et ont été accueillis par le directeur du centre, Fanyeri Diarra (entraîneur de football) et son adjoint Moussa Sogoré (entraîneur de basket-ball). Après la visite des bâtiments, la délégation visitera, tour à tour, le terrain de football, la salle de basket-ball, la salle multifonctionnelle, les salles des arts martiaux et de jeux, la buanderie et le restaurant. A l’issue de la visite, Me Jean Claude Sidibé dira que le nombre de chambres est insuffisant et qu’il faut prendre les dispositions pour améliorer cette situation avant la prochaine campagne. «Si nous voulons que les joueurs viennent ici (Kabala, ndlr), nous devons faire des efforts, en mettant des équipements de qualité et éviter les problèmes liés à l’hébergement», soulignera le ministre des Sports.

Après le centre de Kabala, cap sur le lycée sportif Ben Oumar Sy qui accueille, environ 300 élèves. Ici, la délégation visitera le bloc administratif, le réfectoire, l’infirmerie, la salle des professeurs, les salles de classe, la salle de jeu et le terrain de basket-ball. Dans cet établissement scolaire spécialisé, le ministre des Sports notera trois problèmes majeurs : l’absence d’ambulance et de véhicule de liaison et la sécurisation du territoire du lycée qui reste sous la menace des spéculateurs fonciers. Certains ont même commencé à construire sur le site du lycée, dira un responsable du lycée. Réponse de Me Jean Claude Sidibé : «Je vais en parler au Premier ministre pour qu’on puisse sécuriser l’espace et éviter les procès interminables».

Le ministre des Sports s’est dit émerveillé par la propreté des locaux et a félicité la direction de l’établissement pour son travail. «La direction et les enseignants sont tous mobilisés pour que les élèves soient dans les meilleures conditions de travail. Mais les locaux ont besoin d’être repeints. Nous allons faire en sorte que les doléances soient rapidement satisfaites afin que le travail puisse continuer pour le bonheur de nos enfants», a promis Me Jean Claude Sidibé.

24heures plus tôt, c’est-à-dire jeudi, le ministre des Sports s’était rendu au terrain d’entraînement du Stade malien pour porter le message d’apaisement, de paix et d’entente entre les acteurs du football malien. «Nous avons eu une discussion franche avec les dirigeants du Stade malien.

Nous pouvons faire beaucoup pour faire avancer les choses», confiera le ministre Sidibé. «Le Comité de normalisation (CONOR, ndlr) a été mis en place et va commencer à travailler. J’aimerai que l’ensemble des présidents de club aide le CONOR à faire rapidement son travail pour qu’on puisse aller aux élections», plaidera le chef du département des Sports.

La visite des infrastructures sportives se poursuivra cette semaine avec au programme, le Champ hippique, le stade Modibo Keïta, le Centre de médecine sportive et le stade du 26 Mars.

Ladji M. DIABY