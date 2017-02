Hôpital Nianankoro Fomba de Ségou : 2017, année des grands chantiers

L’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou a tenu, mercredi dernier dans ses locaux, la 15è session ordinaire de son conseil d’administration sous la direction de Siaka Dembélé, président du conseil d’administration de l’établissement hospitalier. La cérémonie a également enregistré la présence du directeur général de l’hôpital, Dr Abdoulaye Sanogo.

Les administrateurs ont examiné et adopté le procès verbal et l’état d’exécution des recommandations de la précédente session. Ils ont ensuite discuté le rapport d’activités et le bilan financier de l’exercice passé ainsi que le règlement intérieur.

Dans le rapport d’activités, il ressort que le budget de l’exercice 2016 a été exécuté de façon satisfaisante. Malgré la rétention de crédit, l’hôpital a fait un effort considérable de mobilisation des ressources (111,93%). Le taux de mobilisation des ressources propres a atteint 112,09%. Le même document indique aussi que les dépenses ont été exécutées à 93,79%.

Par ailleurs, les administrateurs se sont prononcés sur le projet de budget 2017 de l’hôpital régional. Celui-ci est équilibré en recettes et en dépenses à 1 643 670 000 F cfa contre 1 343 670 000 Fcfa, l’année dernière, soit une augmentation de 18%. Dans ce budget, l’Etat accorde une subvention de 50,38%, le reste provient des ressources propres (49,44%) et des partenaires 0,18%. A en croire les explications fournies aux administrateurs, cette augmentation se justifie par les ambitions affichées par l’établissement hospitalier, notamment certains objectifs prioritaires à atteindre.

Il s’agit, entre autres, du renforcement du plateau technique par l’acquisition de nouveaux équipements et la bonne maintenance, la formation continue du personnel et l’amélioration de l’hygiène hospitalière. L’intensification de la communication sur les services de l’hôpital et les responsabilités des acteurs, l’amélioration de l’accueil et du système d’évaluation, intègrent aussi les priorités de la structure de soins. Dans son intervention le président du conseil d’administration, a félicité le personnel de l’hôpital pour son dévouement dans l’accomplissement de ses missions. «Le bon fonctionnement des organes de gestion et l’implication des chefs de service dans la gestion quotidienne, ont permis d’optimiser l’utilisation des ressources pour atteindre les objectifs fixés par la précédente session » a-t-il expliqué.

Par ailleurs, il a déploré le « non financement par l’Etat des activités de formations, d’études et recherche ».

D. COULIBALY

AMAP-Ségou