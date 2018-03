Handisport : LA NOUVELLE SAISON DÉMARRE

Le coup d’envoi de la nouvelle saison de la Fédération malienne de sports pour personnes handicapées (FEMASH) a été donné, le samedi 17 mars, avec la Journée du meeting sportif des déficients visuels. L’événement s’est déroulé à l’Institut des jeunes aveugles (IJA) à Faladié et était présidé par le président de la FEMASH, Amadou Diarra. Environ 150 élèves et étudiants malvoyants et non-voyants ont participé à la compétition qui était parrainée par la mairie de la Commune VI.

Les athlètes se sont affrontés dans plusieurs disciplines, dont le goal ball, la lutte traditionnelle, le lancer de poids, l’athlétisme (100m hommes et femmes) et le ceci-foot.

Dans son allocution d’ouverture, le président de la FEMASH, Amadou Diarra a indiqué que la Journée du meeting sportif des déficients visuels marque le coup d’envoi des activités de la fédération. Il adressera ses remerciements au ministère des Sports, au Comité national olympique et sportif (CNOS) et à Sotelma-Malitel pour leur soutien et leur accompagnement.

«Sans l’aide des partenaires nous ne serions pas là aujourd’hui», témoignera le premier responsable de la FEMASH. La Journée du meeting sportif des déficients visuels, poursuivra-t-il, a pour but de détecter de jeunes talents pour les différentes sélections nationales. «Je profite de l’occasion pour lancer un message à l’endroit des plus hautes autorités du pays et des personnes de bonne volonté à soutenir le sport pour personnes handicapées. Soutenir le handisport, c’est lutter contre l’exclusion sociale des personnes handicapées. En clair, le sport est indispensable à la vie des handicapés».

Pour revenir aux épreuves proprement dites, en lutte traditionnelle, le combat des tout petits a tourné à l’avantage d’Abdoulaye Kané qui s’est imposé devant Amadou Thiam, alors que Sory Dicko et Moussa Mariko ont été sacrés dans les catégories juniors et séniors face, respectivement à Bourama Kané et Karamoko Siby. L’épreuve du 100m des malvoyants hommes a été remportée par Youssouf Coulibaly devant Adama B. Coulibaly et Salif Traoré, alors que la course des non voyants a tourné à l’avantage de Mamadou Fadiala Koné. Les deuxième et troisième places sont revenues, respectivement à Lamine Diarra et Cheick O. Diarra.

Au goal ball, l’équipe B s’est imposée difficilement face à l’équipe A (24-21). La boucle a été bouclée avec le match de ceci-foot entre l’équipe B et l’équipe A qui s’est imposée 2-0 .

Seïbou S.

KAMISSOKO