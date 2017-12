Handball : LES SCOLAIRES RETROUVENT LE TERRAIN

Depuis 2013, le tournoi scolaire avait disparu des écrans radars et les inconditionnels du handball avaient presque oublié cette compétition qui faisait le bonheur des élèves et étudiants. C’est dire si la décision de la Fédération malienne de handball (FMHB) de relancer le tournoi cette année a été accueillie avec soulagement par le monde scolaire.

Les établissements scolaires attendaient ça avec impatience, comme l’atteste le nombre d’équipes qui ont participé à la compétition : 10 formations masculines et féminines issues de cinq établissements du Centre d’animation pédagogique (CAP) de la Rive gauche, de l’école d’Amitié turco-malienne, de l’école capitaine Mamady Sylla I et II, de l’école Franco-arabe La Source et de l’école Daroul Wah Yayne.

Le tournoi s’est disputé le samedi 2 décembre au stade Mamadou Konaté, en présence de plusieurs personnalités, dont le président de la FMHB, général Soumana Kouyaté.

Chez les filles, c’est l’école d’Amitié turco-malienne I qui s’est hissée sur la plus haute marche du podium, alors que la première place du tableau masculin est revenue à l’école Daroul Wah Yayne. «Le handball est un sport scolaire, il est né dans une école et a été pratiqué d’abord par des élèves. C’était important pour la Fédération malienne de handball de relancer ce tournoi. Notre objectif est de faire revenir le handball à l’école», a confié le secrétaire général de la FMHB, Seïdou Guindo, à l’issue du tournoi, «Le spectacle produit aujourd’hui par les scolaires prouvent que le handball peut se développer au Mali. La fédération est très contente de l’organisation de ce tournoi et nous souhaitons vivement sa pérennisation», ajoutera-t-il.

