Handball, championnat national cadet masculin : LSBOS DEJOUE LES PRONOSTICS

On attendait le Centre omnisports de Lafiabougou, le Mamahira de Kati ou encore les Centristes de Missabougou. Mais ce sont les lycéens de Kabala qui ont remporté la compétition, en battant, largement, 26-13 l’AS Mandé de la commune IV

La quatrième édition du championnat national de handball des cadets s’est déroulée du 24 au 29 mars au stade Mamadou Konaté. Au total, 7 clubs ont participé à la compétition : le Biton de Ségou, le Sigui de Kayes, le Centre omnisports de Missabougou (COM), le Centre omnisports de Lafiabougou (COL), le Mamahira de Kati, l’AS Mandé de la commune IV et le Lycée sportif Ben Oumar Sy de Kabala (LSBOS). Les équipes ont été réparties en deux poules. La poule A était constituée du COM, du Biton de Ségou et de l’AS Mandé, alors que le groupe B regroupait le Mamahira de Kati, le COL, le Sigui de Kayes et LSBOS. A l’issue des matches de groupe, le Lycée sportif Ben Oumar Sy de Kabala et l’AS Mandé de la commune IV se sont qualifiés pour la finale qui s’est déroulée, le 29 mars, au stade Mamadou Konaté. Sans surprise, les Lycéens de Kabala se sont imposés sur le score sans appel de 26-13. Le LSBOS remporte ainsi le premier titre de son histoire, à la grande satisfaction de son coach Yélémaghan Augustin Dembélé. «J’ai un sentiment de satisfaction parce que mon équipe a fait un parcours sans faute. Du début jusqu’à la fin, nous n’avons perdu aucune rencontre. Cela prouve que je peux compter sur mes enfants pour constituer une bonne équipe dans les années à venir», a commenté le technicien. «Je lance un appel à la fédération, j’aimerais qu’elle ouvre la compétition à toutes les ligues du pays. Pour cette quatrième édition, il n’y a que quatre ligues sur huit qui ont participé à la compétition. Pour promouvoir le handball sur toute l’étendue du territoire, toutes les ligues doivent participer aux compétitions de catégorie d’âge», ajoutera Yélémaghan Augustin Dembélé. En marge de cette 4è édition du championnat national cadet masculin, la Fédération malienne de handball (FMHB) a organisé, du 27 au 29 mars, la 19è édition du Conseil national ordinaire électif. Les travaux se sont déroulés à la Maison des jeunes et étaient présidés par le chef de division Législation, Formation et Evaluation de la direction nationale des sports et de l’éducation physique, Oumar Ganaba. On notait, également, la présence du président de la FMHB, général Soumana Kouyaté, du directeur exécutif du Comité national olympique et sportif (CNOS), Oumarou Tamboura et des représentants de 6 des 8 ligues affiliées à la FMHB. Il s’agit des ligues de Bamako, Kayes, Sikasso, Ségou, Gao et Tombouctou. Du côté des clubs, on peut citer le Centre omnisports de Missabougou, le Centre omnisports de Lafiabougou, l’USFAS, le Mamahira de Kati, l’AS Biton de Ségou, le Sonni AC de Gao, le Tata de Sikasso et le Sigui de Kayes. Le temps fort de la rencontre a été l’élection du nouveau président de la FMHB. Sans surprise, le président sortant, général Soumana Kouyaté, a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Le nouveau bureau fédéral qui a été mis en place est composé de 9 membres. Les postes de premier et deuxième vice-présidents sont occupés, respectivement, par Abdoulaye Coulibaly et le colonel Jacob Théra, alors que le secrétariat général reste aux mains de Seïdou Guindo. Cheick Oumar Maïga et Harouna Diarra héritent, respectivement, des postes de trésorier général et de secrétaire à l’organisation, alors que notre confrère de l’ORTM, Isaac Tiénou, a été reconduit au poste de secrétaire à la communication. Pour le développement du handball malien, le nouveau bureau a adopté plusieurs stratégies, a confié le secrétaire général de la FMBH, Seïdou Guindo. «Parmi ces stratégies, précisera-t-il, on peut citer l’organisation des compétitions au niveau régional, l’organisation des compétitions au niveau scolaire et universitaire et les sessions de formation des arbitres, des entraîneurs et des joueurs. L’élaboration d’un manuel de procédure et d’un plan comptable dans le cadre de la modernisation et de l’amélioration du secteur administratif et financier figurent, également, en bonne place dans le plan de développement de la fédération». Boubacar THIERO