Hamdallaye : FAUSSE ALERTE

Par ces temps de quasi-psychose qui courent dans notre pays, il suffit d’un rien pour que de fausses informations se répandent. Ce fut le cas hier lorsque sur les réseaux sociaux, des internautes ont fait état de la présence d’un véhicule suspect garé devant une structure bancaire à Hamdallaye, près du Monument « Eléphant ».

En fait, il s’agissait d’une voiture de marque «Mitsubishi» appartenant à un client de la banque en question. Ce dernier était venu lundi dernier faire des opérations bancaires. Subitement, il aurait été victime d’un malaise pendant qu’il se trouvait à l’intérieur de la banque. Quelques instants plus tard, l’homme dont l’âge n’a pu être précisé, aurait retrouvé ses esprits, mais il n’était plus en état de conduire. Il décida alors de laisser sa voiture sur place pour rentrer chez lui en taxi.

Le véhicule, qui est donc resté sur place pendant presque 24 heures, a fini par attirer l’attention des passants. Des rumeurs faisant état de la présence d’un véhicule suspect devant une banque à Hamdallaye ont commencé à circuler en ville hier en début de matinée. Sur les réseaux sociaux, certains parlaient même de la découverte d’un véhicule bourré d’explosifs. Pour tirer tout cela au clair, les responsables de la banque ont fait appel aux démineurs spécialisés. Il y a eu plus de peur que de mal. Des moyens ont été déployés pour trouver le propriétaire du véhicule.

Mohamed TRAORE