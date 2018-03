GRANDE MOBILISATION A GAO POUR L’ACCUEIL DE SOUMEYLOU BOUBÈYE MAÏGA

Depuis le 19 mars, le cabinet du gouverneur de la Région de Gao et l’ensemble de son personnel sont en plein dans les préparatifs de la visite du Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga dans la cité des Askia.

Le directeur de cabinet du gouverneur de Région, Boubacar Bagayoko, a ainsi présidé plusieurs réunions dont la première a regroupé, autour de lui, le président de l’Autorité intérimaire, Djibrila Samaké, le maire de la commune urbaine de Gao, Boubacar Dacka et l’ensemble des chefs des services techniques de la Région.

Les échanges ont porté sur l’état des besoins et les dispositions à prendre pour l’accueil du Premier ministre et de sa délégation. A la fin de la rencontre, les participants ont fait des propositions et des suggestions pour rendre agréable le séjour du fils du terroir et de l’ensemble de sa délégation. Propositions et suggestions ont principalement concerné les volets sécuritaire et organisationnel.

Une dernière réunion en date, qui a eu lieu mercredi dans la salle de gouvernorat, a examiné l’état d’exécution des tâches confiées aux différents responsables. A la fin des travaux, le directeur de cabinet, Boubacar Bagayoko, a souligné que toutes les tâches administratives ont été exécutées.

Il s’agissait notamment des correspondances adressées aux préfets et conseils des cercles ainsi qu’aux maires du cercle de Gao les invitant à être présents aux festivités d’accueil du Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maiga.

Le maire de Gao, Boubacar Dacka, a pour sa part assuré que tout a été fait du côté assainissement et dégagement des voies publiques devant être empruntées par le Premier ministre lors de son déplacement vers les sites qu’il doit visiter.

A noter qu’à Gao, Soumeylou Boubèye Maiga doit procéder à la remise de matétiels sur deux sites: la Direction régionale de la Jeunesse et du Sport et le Centre N’Gnaly. L’édile a précisé que les gros porteurs seront dégagés de ces zones. Pour conclure, le directeur de cabinet du gouverneur a confirmé que la sécurité sera assurée par les Forces armées du Mali, la force Barkhane et la MINUSMA. Déjà, aux abords des grandes artères de Gao, sont partout visibles des panneaux avec la photo géante du Premier ministre.

Abdourhamane TOURÉ

AMAP-Gao