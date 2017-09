Goundam : LES PROMESSES D’UNE RENCONTRE INEDITE

Faire de Goundam une Région administrative, est un rêve qui a toujours été caressé par ses habitants.

La démarche à suivre pour que ce rêve devienne une réalité se précise. Du 6 au 7 septembre derniers, des participants venus en masse de l’intérieur du Cercle, du reste du pays ainsi que de l’extérieur ont pris d’assaut la grande salle de conférence du Cercle de Goundam.

Des personnalités comme le chef coutumier des Kel-Antsars, les députés élus dans le Cercle et d’autres élus, notamment les maires ont participé à la rencontre.

A l’entame des travaux, la maire de Goundam, Mme Seck Oumou Sall, l’hôte de la rencontre a souhaité la bienvenue à tous les participants. Elle a également planté le contexte de la rencontre et s’est félicitée de la forte participation, avec les notabilités, les chefs de villages et fractions, et d’autres chefs coutumiers, les leaders religieux, les élus communaux, les responsables d’associations, de la société civile, les responsables des différents groupes armés, les représentants des réfugiés de M’berra en Mauritanie, et au Burkina-Faso et les cadres du Cercle.

Les travaux étaient axés sur deux points. Le premier était relatif à la présentation du projet de document élaboré en vue de l’érection du Cercle de Goundam en Région, les raisons, les enjeux, les potentiels, les stratégies de développement économique etc….

Le second point était consacré à la paix, à la sécurité, et à la cohésion sociale.

Chaque exposé a été suivi de discussion. A l’issue des travaux, des recommandations importantes ont été formulées. Il s’agit entre autres, de la désignation d’une commission restreinte chargée de saisir les autorités compétentes en la matière. La commission est également chargée de rencontrer les responsables politiques et administratifs des Régions de Taoudénit et Tombouctou pour échanger sur la question.

Sur le plan sécuritaire, les recommandations ont porté sur le désarmement de certains individus qui ne relèvent d’aucun mouvement, et qui sont connus de tous, la mise sur pied d’une patrouille mixte entre les mouvements armés et les FAMAS dans les zones où sévissent régulièrement les bandits armés.

Almahadi A Touré

AMAP-Goundam