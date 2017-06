Golden life hospital : DU HAUT DE GAMME

Le Golden life hospital, un établissement privé de soins de plus de 15 millions de dollars, soit un peu plus de 7,5 milliards de Fcfa, d’investissement pour les travaux de génie civil et l’équipement, s’apprête à ouvrir ses portes dans notre pays. La nouvelle structure se propose de changer beaucoup de choses en matière de prise en charge des pathologies compliquées.

En attendant, le démarrage effectif des activités médicales et chirurgicales de ce complexe hospitalier ultramoderne et de haut de gamme, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le Pr Samba Ousmane Sow, accompagné de son collègue de la Promotion des Investissements et du Secteur privé, Konimba Sidibé, y a effectué une visite. Pour le Pr Sow, il s’agissait de s’assurer surtout que ce que cette structure privée propose cadre parfaitement avec la Politique nationale de la santé et le Programme d’urgence sociale du chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keïta. Il s’agissait également de venir prospecter et de s’enquérir de la qualité du plateau technique. Le nouvel établissement sanitaire privé a été conçu selon les standards internationaux des grands établissements hospitaliers et est doté d’un plateau technique impressionnant. Il dispose d’un service d’ophtalmologie, d’odontostomatologie et d’oto-rhino-laryngologie (ORL) avec des équipements de pointe pour faire des consultations et des traitements lasers pour l’ophtalmologie, par exemple.

Le laboratoire du Golden life hospital est équipé d’un automate de biochimie, capable de traiter 600 prélèvements par heure. Ce qui peut apporter une célérité dans les résultats des examens, donc dans le diagnostic des pathologies.

L’établissement a une unité de réanimation de plus d’une dizaine de lits avec des moniteurs de contrôle ultraperformants. Dans cette discipline, les établissements hospitaliers publics sont moins lotis, en termes de capacités d’accueil et d’équipements de surveillance. Le service d’imagerie médicale du Golden life hospital est aussi moderne. Dans cette unité, le scanner attend d’être installé mais l’appareil d’angiographie (pour la radiographie des vaisseaux), est bien paramétré. Il faut rappeler qu’à l’exception de l’hôpital du Mali, cet examen pointu ne se fait pas dans les autres grands hôpitaux.

La maternité dispose d’une unité de soins pour les prématurés et autres enfants en détresse respiratoire, et dotée de 9 couveuses de dernière génération. Dans cette unité, la pression atmosphérique est bien élevée. Ce qui, selon les spécialistes, empêche, par exemple, le courant d’air quand la porte s’ouvre. Le bloc opératoire est aussi hyper moderne.

L’établissement a des salles d’hospitalisation qui offrent des commodités et une suite pour hautes personnalités qui fait office de salle VIP. Pour sa sécurité, l’établissement s’est doté d’une salle de surveillance équipée d’écrans de contrôle des différentes caméras. La sécurité est renforcée par un dispositif de prévention des incendies avec des détecteurs de fumée, des extincteurs et un système d’alarme. L’établissement sanitaire privé a également installé un générateur d’oxygène et une unité de traitement d’eau.

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique a indiqué que sa visite n’avait nullement pour but de prendre une quelconque décision. Il a été plutôt question de discuter « de notre cadre de collaboration ».

Par ailleurs, le Pr Samba Ousmane Sow a expliqué que tout va se passer dans la plus grande transparence et dans la légalité. Il a exprimé sa fierté que notre pays abrite un si grand investissement et souligné qu’en matière de référence, l’offre de qualité de Golden life pourrait réduire les évacuations sanitaires et offrir des possibilités de formation, notamment des stages pour les praticiens des établissements hospitaliers.

Pour son collègue en charge de la Promotion des investissements, c’est aussi une fierté de voir au Mali cette structure privée, parmi les plus modernes en Afrique de l’Ouest. « Faire un investissement de cette taille démontre que notre pays reste une bonne destination pour les investisseurs et nous allons continuer à œuvrer pour cela », a déclaré de son côté le ministre des Investissements et du Secteur privé, Konimba Sidibé. Il a aussi rappelé que l’Etat renonce chaque année, à des milliards de taxes sur les importations de matériel et autres équipements. Cette mesure doit être ressentie, en contrepartie, dans la prise en charge des patients.

Quant au représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Lucien Manga, il s’est dit émerveillé par ce qu’il a vu au Golden life hospital. « C’est du haut de gamme », a-t-il relevé, avant de souligner que l’organisme onusien travaille à l’extension de l’offre de soins de qualité.

A la fin de la visite, le directeur général du Golden life hospital, Ibrahim Halil, un médecin pédiatre, a remercié ses hôtes de marque et rappelé que le projet est parti initialement de l’idée de réaliser un centre d’ophtalmologie de pointe, avant de glisser sur la construction d’un hôpital général. « Nous connaissons le pouvoir d’achat des Maliens et nous allons nous mettre ensemble pour voir dans quelle mesure servir le Mali », a-t-il dit.

Il a également rassuré qu’il y aura aussi des transferts de compétences et de technologie, avant de préciser que le financement est japonais, américain, turc et malien.

L’ancien secrétaire général du ministère de la Santé et ancien directeur de l’hôpital Gabriel Touré, Lasseni Konaté, et aussi ancien directeur national de la Santé, est le directeur général adjoint de l’établissement qui a déjà recruté du personnel.

Bréhima DOUMBIA