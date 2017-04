Ghana : Kwesi Appiah nommé sélectionneur des black stars

La Fédération ghanéenne de football (GFA) a tranché ! En quête d’un successeur à Avram Grant parti d’un commun accord au terme de son contrat fin février, l’instance a décidé de jouer la carte locale en nommant James Kwesi Appiah au poste de sélectionneur. Agé de 56 ans, le technicien entrera en fonction le 1er mai pour un contrat de deux ans. Il connaît bien le poste puisqu’il a déjà dirigé les Black Stars entre 2012 et 2014 avant d’être remercié à l’issue du Mondial brésilien, achevé dès le premier tour. Préféré à l’Allemand Winfried Schäfer et au Français Willy Sagnol, dont la candidature faisait grand bruit, Appiah récolte également les rênes de la sélection locale. Depuis son éviction, il dirigeait Al Khartoum SC au Soudan où il avait été élu entraîneur de l’année. Actuellement dans le doute sur son futur au Cameroun, le Belge Hugo Broos était lui aussi parfois cité parmi les candidats. Défenseur de l’Asante Kotoko pendant 10 ans (1983–1993), James Kwesi Appiah a été international ghanéen (5 sélections) de 1987 à 1992, terminant finaliste de la CAN 1992. Puis il entame une carrière d’entraîneur dès 2011 avec les Black Meteors, remportant les Jeux africains 2011. Ensuite, il devient le sélectionneur intérimaire entre 2010 et 2011 des Black Stars puis en avril 2012, terminant quatrième de la CAN 2013.