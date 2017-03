Gestion des ressources humaines : à L’HEURE DES GRANDES MUTATIONS

« RH-Business Partner, le nouveau positionnement stratégique du directeur des ressources humaines (DRH) dans l’entreprise », tel était le thème d’une conférence organisée par l’Association malienne de gestionnaires des ressources humaines (AMAGRH) en partenariat avec le Groupe provectüs. L’événement a eu lieu à l’Hôtel Radisson Blue le week-end dernier en présence du président de l’AMAGRH, Mamadou Maguiraga et du conférencier, Bacary Diarra, directeur de cabinet du groupe Provectüs. Ont pris part au débat certains directeurs des ressources humaines des services publics et privés ainsi que plusieurs membres de l’association.

Le président de l’association, Mamadou Maguiraga a remercié l’ensemble des participants et en particulier le conférencier qui a accepté d’animer le thème. Il a aussi expliqué que « l’organisation de la conférence est une contribution de l’association. Elle rentre dans le cadre du renforcement des capacités des membres de l’AMAGRH pour apporter une réponse claire à cette énigme du positionnement de la fonction des ressources humaines et celle du directeur des ressources humaines (DRH) en particulier dans l’organisation ». Selon le gestionnaire Mamadou Maguiraga, pour être légitime, le DRH doit contribuer à la vie économique de l’entreprise et entretenir un véritable dialogue avec les principales directions afin de peser sur les choix stratégiques et de gérer leurs conséquences en matière de ressources humaines. Il doit anticiper les transformations (internes ou externes à l’entreprise), alerter le dirigeant sur les raisons de ces mutations et lui proposer des solutions appropriées.

Comment concilier alors implication sociale et développement économique ? Comment gérer la mutation démographique et l’évolution des effectifs ? Comment mieux recruter et surtout fidéliser les cadres à haut potentiel ?

Ce sont ces quelques interrogations auxquelles, le conférencier Bacary Diarra a apporté des éclaircissements.

La tenue de ce café Rh permet d’expliquer le nouveau positionnement que devra avoir le directeur des ressources humaines au Mali. Aujourd’hui la fonction Rh a beaucoup évolué et doit permettre aux directeurs des ressources humaines de devenir les partenaires d’affaires et des hommes au sein de l’entreprise.

Le conférencier rappellera qu’avant, le DRH préparait les fiches de paie au sein de l’entité et s’intéressait à l’administration du personnel ou à la gestion des congés. Maintenant, la fonction des gestionnaires des ressources humaines a évolué et doit être positionné à côté de la direction générale ou du directeur général.

Il a estimé que toute stratégie mise en place a besoin forcément d’homme pour l’appliquer. Selon lui, le gestionnaire des ressources humaines doit être impliqué dès la conception de la stratégie afin de l’appliquer auprès des managers opérationnels au sein de l’entreprise. Cela permet d’augmenter la performance des salariés, la productivité et la croissance de l’entreprise.

A. TOURé