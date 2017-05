Garde nationale : LE COLONEL OUAHOUM KONE A LA RENCONTRE DES TROUPES DANS LA REGION DE SEGOU

Le chef d’état-major de la Garde nationale, le colonel Ouahoun Koné a effectué une visite de prise de contact dans les groupements de la garde nationale. Et l’honneur est revenu au 4è groupement de Ségou de recevoir le premier responsable de la garde nationale le jeudi et vendredi dernier.

Il était accompagné pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs dont le commissaire-colonel, Oumar Cissé, le lieutenant-colonel Mory Sanogo, le chef de division opération et emploi, le lieutenant-colonel Moussa Diallo, chef de la division matériel et logistique et le commandant Boubacar Guindo, chef de la division transmissions et télécommunications.

A travers cette, la hiérarchie de la Garde visite entendait s’enquérir des conditions de vie et travail de la troupe et de ver certaines équivoques. L’objectif recherché étant de redonner à la garde nationale son prestige et sa grandeur d’autrefois.

A leur arrivée, le chef d’Etat-major de la Garde et sa délégation ont accueillis par le commandant du 4è groupement de la garde nationale, le lieutenant-colonel, Moussa Gama. Ce dernier a d’abord souhaité la bienvenue au chef d’état major et sa délégation avant de faire une petite présentation de son groupement. Dans une présentation, Moussa Gama expliquera que le groupement compte 3 compagnies, 7 pélétons et 243 éléments. Mais le groupement souffre d’un manque criard de personnel mais surtout d’officiers.

Juste après cette présentation, le colonel Ouahoun Koné, s’est entretenu avec les officiers, les sous-officiers et les militaires de rang du 4è groupement de la garde nationale. Parmi les sujets abordés figurent les efforts déployés par les plus hautes autorités en faveur de la Garde nationale, la vision du nouveau chef d’état-major de la Garde, la sécurisation du territoire national et la coopération avec les autres forces.

Informant ses interlocuteurs des efforts faits par les hautes autorités en faveur de la garde, le colonel Ouahoun Koné a cité le réarmement moral de la troupe (appui aux familles des victimes), l’amélioration des conditions de vies des hommes (attribution de l’indemnité compensatrice de logement, changement de grille indiciaire des salaires), la reconstruction des capacités opérationnelles des unités par la mise en œuvre de la Loi d’orientation et programmation militaire, l’élaboration de la loi de programmation pour la sécurité, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan intégré de sécurisation des Régions du centre (Mopti et Ségou).

Le chef d’état-major de la Garde nationale a ensuite expliqué que sa vison se résume en quelques points notamment la poursuite de la montée en puissance de la Garde, la réussite de la conversion des mentalités, la formation et l’entrainement des hommes (la culture de l’excellence). Le but final étant de parvenir à faire tenir par la Garde, toute sa place au sein des forces de défense et de sécurité.

Sur la sécurisation du territoire national, le colonel Koné a invité les gardes à tenir les emprises aménagées sans esprit de recul en mettant tout en œuvre pour préserver l’intégrité de notre territoire, maintenir les moyens en état de bon fonctionnement et conduire les directives annuelles de préparation opérationnelle.

Après l’étape de Ségou, la délégation a mis le cap sur Markala où se trouve le centre de formation des stagiaires de BEA1 et BEA2. Ici, le colonel Koné a apporté les mêmes réponses aux préoccupations déjà exprimées à Ségou.

Dans ce centre se trouvent 135 stagiaires dont 99 sont de BEA1 et 36 de BEA2. La formation durera trois mois et sera sanctionnée par un diplôme. Après s’être rassuré du bon déroulement des formations, le chef d’Etat-major de la Garde, le colonel Ouahoun Koné a échangé avec les formateurs et exhorté les stagiaires à plus d’engagement, de don de soi, de patriotisme, de loyauté et surtout de discipline pour la défense de la patrie.

Avant de quitter le centre de formation de Markala, le chef d’état major de la Garde et sa délégation ont remis un important lot d’équipements aux stagiaires et à la direction de l’encadrement. Ces équipements sont composés de couvertures, des moustiquaires et des matériels informatiques.

De retour à Ségou avant de prendre la route de Bamako, le colonel Koné a visité le nouveau chantier des bureaux du 4è groupement de la Garde nationale.

Demba COULIBALY

Amap-Ségou