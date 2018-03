Gao : TABLE RONDE SUR LES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES DE LA RÉGION

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet entrepreneuriat de son plan d’action 2018, le Programme des volontaires des Nations unies, à travers son projet PARC-Jeunesse, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne (Centre national de promotion du volontariat), a organisé, du 13 au 14 mars, une table ronde sur les opportunités économiques de la Région. L’ouverture des travaux était présidée par le 2è adjoint au maire de la commune urbaine de Gao, Yacouba H Maiga. On notait aussi la présence du coordinateur national du Centre national de promotion du volontariat, Sékou Samber, du directeur régional de la jeunesse et des sports, Abdrahamane Mahamane, du point focal du projet PARC-Jeunesse, Ibrahim Haidara et du spécialiste des questions d’emploi au Volontariat international des Nations unies, Momine Sissao. L’objectif visé par les organisateurs de cette table ronde était de produire une cartographie des opportunités économiques afin de répertorier les groupements économiques dans l’optique d’un accompagnement technique et financier répondant aux préoccupations réelles des groupements et petites entreprises des jeunes de la Région de Gao. Il s’agit d’un processus déclenché par le projet PARC-Jeunesse et qui aboutira à un appel à projet à la formation et à l’octroi de fonds de démarrage aux groupements économiques et aux petites entreprises.

Le projet PARC-Jeunesse, a expliqué son point focal, est un programme des volontaires des Nations unies mis en œuvre par le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne à travers le Centre national de la promotion du volontariat et de la Direction nationale de la jeunesse et des sports. Selon Ibrahim Haidara, l’objectif du projet est de promouvoir la participation des jeunes dans le processus de consolidation durable de la paix au Mali. Au niveau du volet entrepreneuriat, le projet s’articule autour de trois activités. La première consiste à donner une cartographie des opportunités économiques et des groupements existants dans la Région. La deuxième activité permet d’offrir une formation à 10 groupements par 3 en management, gestion financière et en recherche d’opportunités de financement. Enfin, la troisième activité consiste à l’organisation d’un concours au profit des promoteurs ayant suivi toutes les étapes d’accompagnement pour l’obtention d’un financement à travers un fonds de démarrage. Le 2è adjoint au maire de la commune urbaine de Gao a indiqué que la table ronde est une opportunité pour la jeunesse de sa commune. Yacouba H Maiga a salué l’initiative du Centre national pour la promotion du volontariat. Le coordinateur régional du Centre national de Promotion du Volontariat, Sékou Samber, a expliqué que le Centre est une structure technique qui accompagne les partenaires qui veulent évoluer dans le domaine du volontariat de la création d’emploi. Le Centre travaille à promouvoir l’emploi du volontariat des jeunes afin qu’ils trouvent de l’expérience. Ainsi, il répond à ces manques dont les jeunes ont besoin pour se valoriser au niveau des services de l’Etat, a déclaré Sékou Samber. Il a également noté que pour ce programme, le Centre national de promotion du volontariat travaille avec le projet PARC jeunesse qui est un programme des volontaires des Nations unies pour le renforcement des capacités des jeunes pour leur réinsertion. Concernant les activités du Centre, Sékou Samber dira que le bailleur prend en charge la formation et le financement des entreprises. Tandis que l’Etat recrute des volontaires sur une durée de deux ans et qu’il paye à 50 000 F cfa par mois.

A la fin de deux ans de formation des volontaires, les participants bénéficieront d’un fonds d’appui pour créer leur propre entreprise. Au niveau de Gao, il y a 15 volontaires qui ont été recrutés au niveau de la santé et de l’éducation. «Les jeunes n’ont pas la volonté de s’inscrire au volontariat. Le défi du Centre est d’aller vers eux», a dit le coordinateur régional du Centre national de promotion du volontariat, avant de remercier le projet PARC-Jeunesse des Nations unies pour le gros du travail qu’il est en train de faire en termes de renforcement des capacités des jeunes pour leur insertion.

Abdourhamane TOURé

AMAP-Gao