Gao : DROITS ET DEVOIRS DES ENFANTS

La direction régionale de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille de Gao et l’ONG Enda Mali ont conjugué leurs efforts pour célébrer la semaine dernière avec brio la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Cette journée est commémorée le 12 Juin de chaque année à travers le monde.

Une activité s’inscrit dans la mise en œuvre du projet d’urgence d’appui et de renforcement de la résilience des enfants en mobilité dans les villes de Gao et de Tombouctou. Ce projet qui a été lancé dans la cité des Askias en novembre 2016 est piloté par Enda Mali avec l’appui de l’ONG Terre des Hommes Lausanne.

La ville de Gao a commémoré cette journée le 21 juin dans l’enceinte de la Direction régionale de la Promotion de la Femme, de l’enfant et de la famille sous la présidence du Sous-Préfet central de Gao, en présence de la Coordinatrice régionale Enda Mali à Gao. Plusieurs partenaires techniques et autres associations s’intéressant aux enfants, ont rehaussé l’éclat de la cérémonie par leur présence.

Les enfants des groupes scolaires de Sossokoïra et de Boulgoundié à travers des poèmes ont rappelé les droits et autres devoirs des enfants, bâtisseurs du futur. Après ces prestations, le travail des conférenciers, Mohamed Hangandoumbou Touré de la Direction du Travail et Mme Amy Doucouré de la Promotion de la femme de l’enfant et de la femme, ne pouvait être que facilité.

Les conférenciers ont défini l’enfant, ses droits et devoirs, le développement et les besoins de l’enfant, les droits définis par la convention des nations unies relative aux droits de l’enfant. Les explications données par les conférenciers ont été traduites en langue vernaculaire songhoy par Fatoumata Youssouf de Enda Mali/Terre des Hommes Lausanne et surtout le jeu concours sur les droits et devoirs des enfants, ont encore permis à l’assistance de mieux cerner tous les contours de l’évènement du jour. Mme Haïdara Assétou Sangho de la Direction régionale de la Promotion de la Femme en passant par Mme Cissé Safiétou Sanogo, Coordinatrice régionale de Enda Mali, se sont réjouies des explications données par les conférenciers. Elles ont rappelé que la célébration de cette journée est une occasion dans le monde pour dénoncer les cas d’utilisation d’enfants pour toutes fins de travail, d’exploitation d’enfants et de traite.

Le Sous-préfet central n’a pas manqué de rappeler que le Mali a inscrit dans ses priorités la promotion de l’enfant à travers l’élaboration d’une législation en faveur de la protection et du respect des droits des enfants. Mamadou Diarra a ainsi mis en exergue le thème de l’Agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants qui veut accélérer la protection, la responsabilisation et l’égalité des chances par la régularisation de la situation des enfants déclarés à l’état civil, au Mali, notamment dans le Nord. Cette journée a été très utile et agréable, où parents et enfants sont répartis édifiés sur leurs différents droits et devoirs des générations pour l’avenir. Un grand hommage a été rendu à Enda Mali, son partenaire Terre des Hommes Lausanne, l’USAID et aussi à la Direction régionale de la Promotion, de la Femme, de l’enfant et de la Famille de Gao.

Mahamadou B. CISSÉ

AMAP-Gao