G5 Sahel : RÉUNION EXTRAORDINAIRE DES CHEFS D’ETATS-MAJOR À BAMAKO

La capitale malienne abrite la réunion extraordinaire des chefs d’Etat-major des pays membres du G5 Sahel du 15 au 17 mai. La cérémonie d’ouverture des travaux de la rencontre s’est déroulée à l’hôtel de l’Amitié, sous la présidence du colonel-major, Abdoulaye Cissé, représentant de l’Etat-major général des Armées du Mali.

Selon le Général Mohamed Znagui, expert défense et sécurité, les participants préparent un accord d’extraterritorialité entre les pays membres et leurs partenaires. Les questions logistiques aussi seront évoquées au cours de cette réunion à huis clos. Les experts travailleront aussi sur les structures de commandement des forces des secteurs Ouest, Est et Centre.

Le G5 Sahel se fixe entre autres comme objectif de venir en complément aux actions actuelles et futures, à travers « le faire-faire » et le partenariat à tous les niveaux. Il convient de rappeler que les pays du G5 Sahel ayant pris conscience des défis sécuritaires et de développement qui se posent à eux ont décidé de se mettre ensemble pour lutter contre la désertification, l’insécurité alimentaire, le défi démographique, la migration illégale de la jeunesse, la pauvreté sous toutes ses formes, la promotion des femmes, les effets du changement climatique, le mal développement et la mal gouvernance, le terrorisme et le crime organisé, qui est le dernier né et le plus pernicieux des défis qui se posent aux Sahéliens.

Adama DIARRA