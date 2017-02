France : FRANCK PASSI NOUVEL ENTRAÎNEUR DE LILLE ?

Ça bouge encore au LOSC. Dix-septième de Ligue 1, sur une série de trois défaites consécutives, le club nordiste va changer d’entraîneur. Franck Passi va remplacer Patrick Collot. L’ancien adjoint et n°1 temporaire sur le banc de l’OM a rejoint Lille ce mardi. Sa nomination accrédite la thèse d’une arrivée de Marcelo Bielsa, avec lequel il a travaillé à Marseille en 2014-2015, la saison prochaine.

Patrick Collot, qui avait fini sa carrière de joueur au LOSC (1995-2002), avait pris la succession de Frédéric Antonetti sur le banc lillois fin novembre. Il avait déjà fait un premier passage un an plus tôt, après le renvoi d’Hervé Renard. Franck Passi a lui été débarqué de l’OM en octobre, au moment du rachat du club par Frank McCourt et de l’arrivée de Rudi Garcia. Il était aux commandes de l’équipe marseillaise depuis licenciement de Michel en avril. Franck Passi est resté en contact avec Marcelo Bielsa depuis son départ surprise de l’OM à l’été 2015. « On a parfois des petites discussions téléphoniques qui sont toujours très enrichissantes », expliquait le premier dans Team Duga le 12 décembre. Et le LOSC était déjà au cœur de leurs échanges. « Il m’a parlé de Lille mais pour l’instant, on ne parle que de foot, confiait Franck Passi. Est-ce que ça pourrait l’intéresser ? Il se renseigne. Marcelo est quelqu’un qui se renseigne énormément. Il prend le temps. » Après la réflexion, « El Loco » passera-t-il à l’action dans les prochains mois ?