Forum sur la réconciliation et la paix à Youwarou : LES PLANS D’ACTION ÉLABORÉS ET ADOPTÉS

Un forum sur la réconciliation et la paix a été organisé par l’inter-collectivité « Bolongal » à la maison des Jeunes à Youwarou. Ce forum a été financé par la coopération suisse à travers son Programme de soutien aux économies locales du Delta intérieur du Niger (PSEL-Delta) qui est mis en œuvre par le Consortium Helvetas Swiss Intercoopération/AFAR.

Ce forum avait pour objectifs d’évaluer les plans d’action des comités de veille mis en place en 2016 et de faire des suggestions en vue d’une amélioration du cadre permanent de dialogue entre acteurs et de permettre la résolution pacifique des conflits au niveau des communautés. Au cours des deux jours, les sept comités de veille, en travaux de groupe, ont énuméré les activités menées, les difficultés rencontrées, les solutions adoptées, les points forts et les progrès réalisés dans la prévention et la gestion pacifique des conflits. Au total 19 conflits ont été recensés, dont 17 résolus grâce aux mécanismes locaux mis en place. A la clôture de ce forum présidé par le premier adjoint au préfet Sidiki Sidibé, le chargé de la Décentralisation du PSEL-Delta , Amadou Traoré n’a pas manqué de montrer toute sa satisfaction quant au travail abattu par les comités de veille. Ces derniers ont élaboré leurs propres plans d’action annuels se basant sur quatre axes stratégiques à savoir le renforcement des capacités, la prévention des conflits, la résolution des conflits et le suivi-évaluation.

Ont pris part à ce forum, les sous-préfets, les maires, des membres des comités de veille, les leaders communautaires, les chefs religieux et les radios de proximité.

Sadou CISSÉ

AMAP-Youwarou

Youwarou : UN OUTIL POUR L’EXPLOITATION RATIONNELLE DES RESSOURCES PASTORALES

Les ateliers communaux de concertation sur l’élaboration du schéma pastoral du cercle de Youwarou initialement prévus dans toutes les communes se sont déroulés à la maison des Jeunes de Youwarou. Financés par la coopération suisse à travers son Programme de soutien aux économies locales dans le Delta intérieur du Niger (PSEL-Delta) et mis en œuvre par le Consortium Helvetas Swiss Intercooperation/AFAR, ces ateliers visent l’élaboration d’un outil de reconnaissance et de sécurisation du foncier pastoral. Organisée par l’Intercollectivité « Bolongal », ces rencontres ont regroupé les sous-préfets, les maires, les chefs de village, les ‘’Dioros’’, les représentants des sociétés coopératives d’éleveurs, les délégués de la chambre d’Agriculture, le chef de service des productions et industries animales.

Les travaux qui se sont déroulés commune par commune ont permis aux participants d’identifier, de diagnostiquer et de matérialiser sur un support les ressources pastorales et leurs voies d’accès à savoir les pistes de transhumance, les gîtes d’étape, les mares pour l’abreuvement des animaux, les puits pastoraux, les bourgoutières, les terres salées, les pâturages herbacés (inondés et exondés), les pâturages aériens. Les participants ont également énuméré les besoins en ressources pastorales de chaque commune, entre autres, la culture du bourgou, la réalisation de puits pastoraux, le surcreusement de mares et de chenaux d’alimentation, les cultures fourragères. Le conseiller en élevage de PSEL-Delta, Yély Cissé a mis l’accent sur l’importance de cet outil pouvant réduire le surpâturage à travers l’exploitation rationnelle des ressources pastorales, l’amélioration des conditions d’exercice de l’activité d’élevage. L’outil permettra, en outre, selon lui, d’amoindrir les conflits entre les différents utilisateurs des ressources naturelles dans le cercle de Youwarou, zone d’élevage par excellence.

S. C