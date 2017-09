Forum Investir au Mali : LA COOPERATION NEERLANDAISE CONFIRME SON SOUTIEN à L’INITIATIVE

Le royaume des Pays-Bas va contribuer pour près de 200 millions de Fcfa à l’organisation de l’événement, prévu les 7 et 8 décembre prochains

La performance macroéconomique de notre pays cette année a engendré une croissance économique de 5,8%. Cette situation a, sans doute, stimulé la confiance de nos partenaires techniques et financiers. Pour conforter cette tendance, le gouvernement, à travers le département en charge des Investissements, organise les 7 et 8 décembre prochains, un forum international d’investissement au Mali.

Ce rendez-vous vise surtout à mobiliser des fonds autour des projets dans les secteurs stratégiques de développement de notre pays. La signature, lundi, d’un important accord de convention entre la coopération néerlandaise et le gouvernement, à travers le ministère de la Promotion des Investissements et du Secteur privé, témoigne de l’adhésion des partenaires de notre pays à ce projet.

La Coopération néerlandaise va ainsi apporter un important appui financier de 300.000 euros, soit 196,7 millions de Fcfa pour la bonne organisation de ce rendez-vous des affaires. Le document de mise à la disposition du fonds a été paraphé dans la salle de réunion dudit département par le ministre Konimba Sidibé et l’ambassadeur des Pays-Bas, Jolke Oppewal.

Dans son intervention, le diplomate néerlandais indiquera que cet appui est surtout une réponse à l’appel du Mali à ses partenaires et à ses amis pour la bonne organisation du Forum «Invest in Mali» à Bamako. «Ce forum est très important pour le Mali car son but est de le replacer sur l’échiquier économique mondial après la crise qu’il vient de traverser. Cet important rendez-vous permettra de regrouper les représentants des Etats, des institutions internationales, des coopérations bilatérale et multilatérale, des grandes firmes internationales, des Maliens de la diaspora, des investisseurs privés, des personnalités étrangères de haut niveau, bref le monde des affaires dans sa diversité», a indiqué le diplomate. Cet appui à l’organisation du forum marque aussi l’intérêt des Pays-Bas pour le positionnement de notre pays comme un vecteur de diversification commerciale du Mali et comme un partenaire commercial sur lequel notre pays peut compter pour son développement économique.

Le ministre Konimba Sidibé a remercié le royaume des Pays-Bas pour son engagement constant en faveur de notre pays et surtout des secteurs clés de son développement.

En outre, il a rappelé que la relance économique de notre pays passe par la solution sécuritaire et un développement inclusif nécessitant une forte augmentation de l’investissement d’où toute l’importance de ce forum qui vise surtout la relance économique au Mali dont le défi majeur demeure la mobilisation de ressources nécessaires pour réaliser des investissements dans les secteurs prioritaires de développement et contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations. Le forum vise quatre objectifs fondamentaux à savoir : faire connaitre les opportunités d’investissements, changer le narratif sur le Mali, faire connaitre aux investisseurs potentiels le climat des affaires de notre pays qui est aujourd’hui, suffisamment attrayant et compétitif, développer entre opérateurs privés des partenariats stratégiques dans les domaines prioritaires de développement de notre pays et surtout partager les bonnes pratiques de promotion de l’investissement en vigueur dans les différents pays.

Le budget prévisionnel du forum est estimé à 1,5 milliard de Fcfa. Le gouvernement a déjà contribué à hauteur de 200 millions Fcfa. Konimba Sidibé a exhorté les partenaires et amis du Mali à l’accompagner dans l’organisation et pour la réussite du forum.

Doussou DJIRé