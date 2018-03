Forum international sur le sport : CAP SUR LES J. O., PARIS 2024

La troisième édition du Forum international sur le sport (FIS) se déroulera du 29 au 31 mars au Palais des sports Salamatou Maïga. L’annonce a été faite par la commission d’organisation du salon qui a animé une conférence de presse, le samedi 16 mars dans un hôtel de la place. D’entrée de jeu, la coordinatrice du forum, la double championne d’Afrique de taekwondo, Mme Sy Aminata Makou Traoré, dira que cette 3è édition du FIS est placée sous le signe de la maturité et sera marquée par «des innovations majeures».

«La première innovation, indiquera-t-elle, c’est que le salon sera organisé, non par Sport Agency (une agence de communication), comme lors des deux premières éditions, mais par l’Association pour la promotion de la jeunesse et du sport (APJS). C’est très important, quand on sait que cette association est implantée partout au Mali et regroupe des milliers de jeunes volontaires qui oeuvrent pour le développement du pays et le bien être des Maliens». «Il y a aussi le thème central du salon : Pensons sport, Vision 2024. A travers ce thème, le FIS se projette vers les Jeux olympiques, Paris, poursuivra Mme Sy Aminata Makou Traoré. Autrement dit, cette 3è édition du FIS ambitionne d’aider les instances sportives, notamment les fédérations, à préparer les J. O. 2024 qui se dérouleront à Paris». Le président de la commission d’organisation, Moctar Sy abondera dans le même sens, en insistant sur l’importance ateliers qui sont au programme cette année et sur la volonté de l’APJS de marquer le coup. «Toutes les fédérations affiliées ou non au ministère des Sports seront invitées. Nous avons déjà eu deux rencontres avec les fédérations, au siège du Comité national olympique et sportif (CNOS) et tout s’est bien passé, soulignera Moctar Sy. Le FIS veut donner un cadre d’échanges aux fédérations et à tous les acteurs du sport, le forum est un espace pour les fédérations de se faire découvrir et de faire la promotion de leur discipline. Plusieurs sujets seront abordés cette année», insistera le président de la commission d’organisation, en rappelant que l’APJS travaille avec le département des Sports depuis plusieurs années et est associée à tous les grands événements sportifs qui se déroulent au Mali.

Parmi les sujets retenus pour cette 3è édition on peut citer, entre autres, le financement du sport, le partenariat public-privé, le sport, facteur de paix et de cohésion sociale, femme et sport, la protection de la jeune fille dans le milieu sportif, la reconversion du sportif professionnel. «L’atelier sur la reconversion du sportif professionnel sera animé par deux anciens sportifs qui ont fait la gloire du Mali. Il s’agit de Daba Modibo Keïta qui a été sacré deux fois champion du monde des lourds de taekwondo et l’actuelle ministre des Infrastructures et de l’Equipement, Mme Traoré Seynabou Diop qui a été championne du Mali en athlétisme et qui a également joué en équipe nationale de basket-ball. Il y aura d’autres panelistes de renom et peut être un champion du monde français», annoncera le président de la commission d’organisation, en adressant ses remerciements aux partenaires du salon, notamment le ministère des Sports, le Comité national olympique et sportif, l’ONG Right To Play, PMU-Mali. Sur le plan sportif, le salon sera marqué par plusieurs compétitions sportives, des séances de démonstration et une soirée dédiée aux arts martiaux. Le représentant du ministère des Sports, Demba Coulibaly a félicité l’APJS pour ses initiatives en faveur de la jeunesse et du sport national, ajoutant que le département de tutelle «sera toujours disponible pour soutenir et accompagner le FIS».

«Le Forum international sur le sport est un espace qui donne beaucoup d’opportunités aux acteurs du sport. Le ministère des Sports soutiendra toutes les initiatives qui contribuent à la promotion et au développement du sport au Mali», conclura Demba Coulibaly.

Souleymane B. TOUNKARA