Formation professionnelle : L’ONG HUMANITY FIRST FORME 57 APPRENANTS

Outre sa contribution à la construction de salles de classe et à la scolarisation des enfants démunis dans le système classique, l’Ong « Humanity First Mali » oeuvre aussi dans le domaine de la formation professionnelle en faveur des couches démunies. C’est dans ce contexte que 32 apprenants du Centre social de formation en coupe, couture et informatique et 25 autres apprenants du Centre social de formation en langues de l’ONG ont respectivement suivi 3 ans et 6 mois de formation.

La cérémonie de sortie de promotion a eu lieu mercredi 8 février au foyer des jeunes de Djélibougou en Commune I du District de Bamako. Elle a été marquée par la remise de machines à coudre et d’attestations. Elle était présidée par le président de Humanity First des Etats-Unis en mission au Mali et au Burkina Faso, Mounim Nahim Ahmad.

Les nouveaux diplômés sont des jeunes filles et garçons, des femmes mariées non scolarisés, déscolarisés ou recalées du Diplôme d’études fondamentales (DEF) et des veuves. Ceux du Centre social de formation professionnelle en coupe, couture et informatique constituent la 8è promotion de cet établissement, tandis que les diplômés du Centre social de formation en langue sont la 2è promotion de cette école.

Si les premiers apprenants ont bien appris à coudre des habits, ceux du Centre social de formation en langue maîtrisent désormais l’anglais.

La cérémonie a pris fin par une conférence de presse animée par les responsables de l’ONG au Mali et aux Etats-Unis. Lors de cette rencontre avec la presse, Mounim Nahim Ahmad a cité les nombreuses réalisations de Humanity First dans notre pays et dans le monde. Chez nous, l’ONG a construit des écoles dans les cercles de Kolokani et de Kolondièba (réf l’Essor du mercredi 8 février). Selon le président de l’ONG, d’autres réalisations suivront dans les prochaines semaines.

Ses propos ont été confirmés par le chef de la mission de Humanity First au Mali, Zafar Ahmad Butt qui a annoncé que l’ONG envisage la construction d’un lycée à Didiéni (Cercle de Kolokani), d’une école fondamentale à Souban (Koulikoro), d’un Centre de santé communautaire à Ségou et le lancement d’une vaste campagne d’opération gratuite de la cataracte au cours de l’année scolaire 2016-2017.

Les deux porte-parole des apprenants ont au nom des deux groupes remercié les responsables de Humanity First pour les formations en coupe et couture, informatique et en anglais.

S. Y WAGUE