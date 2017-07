Fonds de garantie des mutuelles sociales : UN PLAN D’OPERATIONNALISATION ELABORATION

L’atelier national d’élaboration du plan de mise en œuvre du Fonds national de garantie des mutuelles sociales se tient, depuis hier à Azalai Grand hôtel de Bamako. La cérémonie d’ouverture était présidée le conseil technique au ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Mme Kouyaté Fanta Kamissoko, en présence du représentant résident de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Mamadou Moustapha Barro.

L’objectif de cet atelier national est d’élaborer un plan de mise en œuvre du Fonds national de garantie des mutuelles sociales sur la base des orientations sous régionales. Initié par l’UEMOA, en collaboration avec le ministère en charge de la Solidarité, cet atelier regroupe, les points focaux de la Commission UEMOA, les membres du cabinet, les directeurs centraux et chefs des services, les points focaux du Mali et de l’UEMOA, services techniques de la région, les représentants de la société civile et organisations syndicales.

La rencontre permettra d’avoir une compréhension uniforme et d’identifier le processus de mise en œuvre du Fonds national de garantie et les orientations nécessaires. Elle permettra de faire des approches consensuelles pour une garantie des mutuelles sociales.

« Le développement des mutualités et des autres formes d’organisations basées sur la solidarité constitue un axe de la déclaration de la Politique nationale de protection sociale dans notre pays, adaptée depuis 2002 » a rappelé Mme Kouyaté.

S’agissant des mutuelles de santé, elles deviennent un puissant levier d’extension de la couverture maladie universelle. Elles doivent donc être bien encadrées et bien accompagnées. Le conseiller technique a aussi témoigné de sa reconnaissance aux autorités pour l’octroi de subvention et l’appui pour la mise en œuvre du règlement communautaire pour le soutien au processus national d’extension de la couverture maladie universelle.

Cet atelier national est la suite logique des recommandations issues des rencontres de Ouagadougou et au Niger. Il permettra de créer un cadre d’échanges sur les principes de base et les orientations retenues au niveau sous-régional pour une meilleure appropriation et une opérationnalisation efficace du Fonds national de garantie des mutuelles.

A ce propos, le conseiller technique du ministère a enfin exhorté les participants à atteindre un résultat de qualité pour permettre à notre pays de disposer d’une base de travail performant pour la mise en place effective du Fonds. Le représentant de la Commission de l’UEMOA a exprimé sa reconnaissance et félicité l’engagement du gouvernement dans la mise en œuvre du Fonds national de garantie des mutuelles sociales.

«Depuis l‘entrée du règlement N°07/2009/CM/UEMOA en vigueur, le 1er juin 2011, force est de constater que les Etats sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Parmi elles, figure en bonne place celle liée à l’opérationnalisation du Fonds national de garantie prévue par l’article 63 du règlement précité», a-t-il commenté.

Selon lui, ces préoccupations ont été formellement posées lors de la 5ème session du Comité de la mutualité sociale de l’UEMOA et la réunion a recommandé d’organiser un atelier national dans tous les pays membres.

Mamadou Moustapha Borro a enfin souhaité que les recommandations soient les grandes lignes d’un avant projet, portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Fonds national de garantie des mutuelles sociales.

Amadou SOW