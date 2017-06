Fin d’année scolaire : les écoliers méritants récompensés

Les établissements scolaires sont en train de récompenser les meilleurs élèves de l’année scolaire 2016-2017. « Les Etoiles brillantes », un établissement scolaire qui comporte une école primaire et fondamentale, s’inscrit dans cette dynamique d’encouragement des plus méritants.

L’établissement a été créé en 2002 et accueille une soixantaine d’élèves dont plus d’une trentaine de filles. Il réalise des performances scolaires encourageantes, en atteste son taux de réussite (80%) au DEF en 2016.

L’établissement a organisé, vendredi dernier dans ses propres locaux, une cérémonie de récompense des écoliers méritants, sous la direction de la promotrice et directrice générale, Mme Yem Salimata Koné.

Le slogan de la maternelle de l’établissement est : «Le savoir, la volonté et l’action ». La maternelle est composée de sections petite, moyenne et grande. Elle se fixe comme mission de former les tout petits de 0 à 5 ans afin qu‘ils entament leur cursus scolaire sans problème.

A l’entame de la manifestation, les tout-petits ont été soumis à des exercices pratiques, pédagogiques et d’éducation civique, dirigés par une monitrice de l’établissement, Mme Diarra Djènèba Kassambara. Ils se sont ensuite présentés en français et en anglais, sous les applaudissements de leurs parents.

Il ressort des explications générales fournies par l’administration scolaire que douze écoliers dont 6 fillettes de l’école, intégreront la première année lors de la prochaine rentrée scolaire. Ces jeunes écoliers, drapés dans leur tenue bleue claire, ont reçu chacun un certificat de fin de cycle.

« Nous avons organisé cette démonstration des tout-petits pour exhiber le savoir-faire de nos écoliers aux parents et leur expliquer notre emploi de temps pour la rentrée scolaire 2017-2018.

Nous voulons être un exemple pour d’autres», a expliqué Mme Yem Salimata Koné.

Issiaka Oumar Traoré et Aminata Boubacar Maïga font partie des élèves méritants. Ils ont précisé qu’ils montreront leurs attestations à leurs parents et camardes et les garderont comme souvenirs.

Sidi Y. WAGUE