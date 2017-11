Fête de l’indépendance de Mauritanie : SOUS LES NOUVELLES COULEURS DU DRAPEAU NATIONAL

La communauté mauritanienne au Mali a célébré, hier, le 57ème anniversaire de l’indépendance de la République islamique de Mauritanie. Une célébration spéciale cette année sous les couleurs du nouveau drapeau national. Hier à l’Hippodrome, devant les bâtiments abritant les services diplomatiques mauritaniens, Mohamed Ould Mekhallé, l’ambassadeur de Mauritanie au Mali, et ses compatriotes ont assisté à l’élévation des nouvelles couleurs de leur nation.

Des applaudissements et cris de joie ont retenti quand le nouveau drapeau mauritanien a été hissé dans la cour de l’ambassade. Avec l’ajout de deux bandes rouges symbolisant «le sang versé par les martyrs pour la résistance à la colonisation», le drapeau mauritanien ne change pas foncièrement. Ces modifications au niveau des symboles de l’Etat mauritanien qui concernent aussi l’Hymne national sont issus, selon Mohamed Ould Mekhallé, des amendements constitutionnels que le peuple mauritanien a adoptés en août dernier. Le fond et la sagesse de cette modification du drapeau national, «c’est la réconciliation avec notre mémoire nationale, notamment en faisant la place assez belle aux vaillants ancêtres qui ont résisté à la colonisation, qui ont versé leur sang sur la terre mauritanienne pour repousser la colonisation», a confié le diplomate. Selon lui, cette modification du drapeau est «un plus par rapport à ce qui nous est très cher».

Mohamed Ould Mekhallé a félicité le président mauritanien, Mohamed Abdoul Aziz, pour cette initiative. Avant d’exprimer un salut fraternel au peuple du Mali et au président Ibrahim Boubacar Kéïta, il a exprimé sa solidarité avec le peuple malien et le gouvernement, en ces moments difficiles. «Nous sommes avec le Mali un et indivisible, nous sommes avec le Mali dans les moments de bonheur, nous serons toujours avec le Mali dans les moments difficiles», a-t-il confié. La Mauritanie célèbre le 28 novembre de chaque année son accession à l’indépendance, obtenue en 1960.

Khalifa DIAKITÉ