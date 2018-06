Festival Sida-Foot 2018 : SENSIBLISER À TRAVERS LE SPORT

La 8è édition du Festival Sida-Foot s’est déroulée le samedi 16 juin au stade Modibo Keïta. Organisé par Mali-Evènements, en collaboration avec le Haut conseil national de lutte contre le Sida (HCNLS), le festival a été marqué par deux grands événements, le match de gala et une soirée artistique et culturelle. Le match de gala qui a mis aux prises les joueurs de la sélection nationale junior et l’équipe de Sida-Foot composée des joueurs expatriés maliens, a été remporté par les Aiglons, vainqueurs 4-2. Pour la petite anecdote les buts des juniors ont été marqués par Lassana N’Diaye, auteur d’un doublé, Diadié Samadjaré et Clément Kanouté. Du côté de l’équipe de Sida-Foot, les deux buts ont été inscrits par Yves Bissouma. La fête s’est poursuivie dans la soirée avec la remise des diplômes de reconnaissance à certains personnalités, dont le sélectionneur intérimaire des Aigles, Mohamed Magassouba, les internationaux Diadié Samassékou, Amadou Haïdara et Yves Bissouma et l’ancien gardien de but de la sélection nationale, Mahamadou Sidibé «Maha». Cette année l’événement était coparrainé par la Première dame, Keïta Aminata Maïga et le ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé. «Le festival Sida-Foot est un événement sportif que j’ai initié en 2011, à travers l’agence de communication Mali-Evénement. Il a pour but de sensibiliser et d’inciter les jeunes au dépistage du VIH/Sida. C’est aussi pour permettre au Haut conseil national de lutte contre le Sida et à l’Onusida d’atteindre leur objectif commun. Sida-Foot s’investit également dans le développement du football, à travers la promotion des jeunes talents», a déclaré l’initiateur de l’événement, Bouba Fané.

Seïbou S.

KAMISSOKO