Exposition de photographies : LE PRESIDENT DIONCOUNDA TRAORE VISITE LA MARCHE DEMOCRATIQUE DU MALI

Rarement la Place CAN, à l’ACI 2000, a reçu autant de visiteurs de marque en une semaine. Ministres, directeurs de service, personnalités politiques comme députés, chefs de parti et même de nombreux anciens Premiers ministres, ont tous effectué le déplacement pour voir l’exposition photo intitulée :« La marche démocratique du Mali 1990-2017». Une exposition de l’Association des reporters photographes du Mali (ARPM), organisée en partenariat avec l’Agence malienne de presse et de publicité (AMAP) et l’Agence de communication Spirit.

Elle avait été inaugurée le samedi 25 mars 2017. Mais dimanche dernier, c’est l’ancien Président de la Transition, Dioncounda Traoré, qui est venu voir ce que propose l’ARPM. Malgré un soleil ardent, il a parcouru, près d’une heure durant, l’ensemble des 150 photos, sous la conduite de Harouna Traoré, représentant l’ARPM et Sidi Dagnoko, directeur de Spirit.

L’ancien Président de la Transition a marqué de nombreux arrêts devant certaines images, fait quelques commentaires. Par moment, il a observé un silence comme ce fut le cas devant les photos de manifestants transportant des blessés et des corps sans vie à l’hôpital Gabriel Touré, lors des manifestations de mars 1991 qui ont conduit à la chute du régime de Moussa Traoré. La passation de pouvoir entre le Colonel Amadou Toumani Touré (ATT) et le premier Président démocratiquement élu, Alpha Oumar Konaré, en 1992, les violences de mars 1993, au cours desquelles des manifestants ont brûlé les locaux de l’Assemblée nationale, la marche des jeunes de Kati sur le palais de Koulouba en février 2012, la signature de l’Accord du retour à une vie constitutionnelle entre les représentants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le Capitaine (d’alors) Amadou Haya Sanogo, sa propre prestation de serment et son procès de Sikasso en 2016 sur les crimes commis en avril 2012. Voila quelques pans de l’Histoire du pays fixés sur image.

Dans le Livre d’or, le Président Dioncounda Traoré a écrit que ces photos permettent de revivre, pendant quelques minutes, l’histoire de la démocratie malienne. « Démocratie malienne avec ses moments épiques et ses heures moins glorieuses, mais la contribution a toujours été passionnante». Pour lui, cela permet d’éviter la falsification et la réinvention de notre histoire.S’exprimant devant des journalistes à la fin de sa visite, il s’est dit très heureux d’avoir vu cette exposition. « Quant j’arrivais, je ne savais pas trop à quoi m’attendre ». Mais il a vu un résumé, en un certain nombre de photos et en quelques pas, de l’histoire de la démocratie malienne. « Je veux parler de la vraie démocratie malienne »,-t-il précisé. Il dit avoir retrouvé de vieux compagnons, de vieux camarades. Pour lui, cela permet « aux jeunes générations de comprendre que rien n’arrive comme une génération spontanée. Il y a toujours du sacrifice et du travail en amont. Les hommes et les femmes qui sont au devant de la scène ont fait quelque chose pour la démocratie et l’histoire maliennes ».

Il a félicité ceux qui ont eu l’idée de cette exposition de photographies. « C’est une œuvre salutaire pour la jeunesse malienne. Cette exposition ne devrait pas s’arrêter à Bamako. Elle doit également être montrée à l’intérieur du pays où il y a également des jeunes et des gens qui ont besoin de connaître et de comprendre comment est venue la démocratie malienne », a dit Dioncounda Traoré. Il a remercié les initiateurs pour la reconnaissance ainsi portée à l’endroit des acteurs de la démocratie au Mali.

Youssouf DOUMBIA