Examen des BT1 et 2 : BON DÉMARRAGE

«Le ministre de l’Education nationale nous a envoyé pour vous dire que la réussite est au bout de l’effort personnel et vous souhaiter bonne change». C’est par ce message d’encouragement et souhait de plein succès du ministre Abinou Témé aux candidats que le secrétaire général du ministère de l’Education nationale, Kinane Ag Gadeda, a donné, hier, le coup d’envoi officiel des examens des Brevets de techniciens 1ère et 2ème parties (BT1 et 2) de l’année scolaire 2017-2018 au Centre du lycée «Askia Mohamed» de Bamako.

Le Brevet de technicien est un certificat supérieur du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Les détenteurs des BT1 et 2 sont en principe des techniciens aptes à servir à leur sortie. Ils sont, cette année, 34.020 candidats inscrits pour le BT1 et 12.708 postulants pour le BT2. Ils sont répartis entre 65 centres pratiques.

Les postulants composent dans différentes spécialités: français, secrétariat de direction (SD), comptabilité (TCA), administration-finances (AF), commerce-distribution (TCB), mécanique automobile-diesel, hydraulique, travaux publics (TP) et chimie. L’électronique audio-visuelle, l’industrielle, l’électromécanique, le froid, la climatisation, la construction métallique, la maintenance, le bâtiment, le dessin-bâtiment, la géologie, la géométrie, les impôts et les douanes sont d’autres spécialités soumises aux candidats.

Comme d’habitude, notre équipe de reportage a sillonné certains centres pour constater l’effectivité du démarrage des épreuves. Au Centre du lycée «Askia Mohamed», sur la rive gauche et au lycée privé la «Lanterne» au niveau de Bamako-rive droite, les épreuves se déroulaient normalement.

Au centre du Lycée Askia Mohamed, quelques minutes avant le début des épreuves, la directrice de l’académie d’enseignement de Bamako-rive gauche, Mme Koné Rokiatou Dia, a présenté tous les responsables scolaires aux candidats. A 8 heures la cloche a sonné pour annoncer le début des épreuves. La présidente du Centre lycée «Askia Mohamed», Mme Dakouo Marie Agathe Dakouo, a exhibé devant les candidats l’enveloppe fermée renfermant le sujet de l’épreuve de français. L’enveloppe déchirée contenait deux sujets au choix. Le premier est une dissertation. Il est libellé comme suit : «Certains affirment que la machine favorise la paresse. Es-tu de cet avis? Appuie ton point de vue sur des arguments précis dans la vie courante. Le second sujet est un sujet de contraction de texte. Il est demandé aux candidats de contracter le texte de 450 mots au 1/4 de sa longueur. Une marge de plus ou moins 10% est tolérée. Après le coup d’envoi des épreuves de français, les différents responsables scolaires se sont répartis entre les centres d’examens de Bamako pour être témoins du bon déroulement des épreuves. Avec ses 928 candidats répartis entre 31 salles de classe, le Centre du lycée «Askia Mohamed» a effectivement démarré les épreuves à l’heure. Cependant, 2 à 3 candidats désorientés sont arrivés en retard pour chercher leur salle d’examen. Ils ont été vite aidés par des surveillants.

Le lycée privé «Lanterne», lui, accueille 538 postulants répartis entre 23 salles. Ici, un surveillant n’a pas été accepté pour avoir manqué la réunion préparatoire de l’examen des BT1 et 2.

Il a donc été logiquement remplacé par un de ses collègues enseignants, conformément au règlement intérieur de l’organisation des examens. Partout où nous sommes passés, nous avons fait le constat d’une grande rigueur pour circonscrire les fraudes et autres pratiques malsaines.

Sidi Y. WAGUÉ