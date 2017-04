Europe : L’UEFA LIMITE LE NOMBRE DE MANDATS

Trois mandats de quatre ans, soit douze années au total. C’est la limite fixée par l’UEFA pour le président et les membres du comité exécutif. Les 55 associations membres de l’UEFA ont voté pour cette mesure à l’unanimité lors du congrès annuel qui se tient actuellement à Helsinki (Finlande). Précédemment, aucune limite n’avait été définie. Par ailleurs, il a également été décidé que les officiels ne pourraient être élus au comité exécutif que s’il occupe un «rôle actif» au sein de la fédération de leur pays. Aleksander Ceferin veut ainsi s’assurer qu’«ils ne sont pas déconnectés de la réalité mais connecté à ce qui se passe sur le terrain.»

Le troisième changement concerne l’attribution des finales de la Ligue des champions d’Europe et de la Ligue Europa. Ceferin souhaite désormais un processus de désignation «transparent». «Aussi étonnant que cela puisse paraître, cela n’était pas le cas dans le passé», a déclaré le président de l’UEFA. Ces changements seront inscrits dans les statuts de l’instance européenne et prendront effet à partir du 1er juillet.

—

Italie : UNE VAGUE DE DEPART A L’INTER MILAN ?

Sixième du championnat d’Italie, l’Inter Milan va de nouveau manquer la Ligue des champions d’Europe la saison prochaine et a de nouveau déçu cette saison. Si l’arrivée de Stefano Pioli a tout de même permis aux Nerrazurri de montrer un meilleur visage lors de la seconde partie de l’année, les dirigeants du club milanais envisageraient de se séparer de la moitié de leur effectif actuel. C’est du moins ce que croit savoir le Corriere dello Sport : « L’Inter sous examen : la moitié de l’équipe est sur le marché », a titré hier le journal. Un titre clair et limpide quant à la possible volonté de l’Inter Milan de renouveler son effectif afin de retrouver les sommets du championnat italien. D’après les informations du quotidien, João Mario, Antonio Candreva, Mauro Icardi, Geoffrey Kondogbia, Cristian Ansaldi, João Miranda, Gary Medel, Danilo D’Ambrosio et Roberto Gagliardini sont les seuls joueurs intouchables.

Ivan Perisic et Samir Handanovic entreraient également dans les plans des dirigeants mais ces derniers ont la cote sur le marché. Pour le reste de l’effectif, ce serait le plus grand flou. Certains comme Ever Banega ont encore la chance de prouver leur valeur jusqu’à la fin de la saison et d’autres auraient déjà leur avenir scellé avec un billet de départ : Davide Santon, Yuto Nagatomo, Jonathan Biabiany et Rodrigo Palacio. Enfin, Jeison Murillo, Marcelo Brozovic et Gabriel Barbosa, sont à la grande surprise eux aussi annoncés sur le départ. Une chose est sûre, l’été ne sera pas de tout repos du côté de l’Inter Milan.