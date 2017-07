Etats généraux des secteurs minier et pétrolier : DIAGNOSTIC ET REMEDES

Les participants ont identifié les problèmes auxquels sont confrontés ces secteurs et proposé des solutions

Ouverts le 27 juin dernier, au Palais de la Culture Amadou Hampathé Bâ, les états généraux des secteurs minier et pétrolier y ont pris fin vendredi dernier. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre des Mines, le Pr Tiémoko Sangaré, en présence de l’ensemble des acteurs des deux secteurs, des représentants d’institutions et des partenaires nationaux et internationaux.

Plusieurs recommandations sont issues de ces assises. Ainsi, concernant « la revue des secteurs minier et pétrolier », la conférence a préconisé le renforcement des capacités humaines, matérielles et financières de l’administration minière. Les assises ont aussi suggéré la diversification du secteur et l’augmentation de la dotation budgétaire pour le financement de la recherche minière et pétrolière.

S’agissant de la petite mine, importante pour le gouvernement, les participants ont recommandé sa promotion, la clarification de sa définition et de ses caractéristiques.

Par ailleurs, la dotation du Programme pour le développement des ressources minérales (PDRM) en équipements et de l’Autorité pour la recherche pétrolière (AUREP) en laboratoire d’analyse et d’interprétation a été préconisée. L’accent a été particulièrement mis sur la bonne gestion de la patente et sa traçabilité pour le bien-être des communautés.

Aussi, les états généraux ont recommandé le renforcement de l’encadrement de l’orpaillage, la sécurisation des titres miniers contre les pratiques d’envahissement, l’adaptation de la loi pétrolière à la situation actuelle et l’harmonisation des systèmes de bases de données issues des différents projets.

Concernant le financement des activités minières et pétrolières, les participants se sont prononcés en faveur de la création d’un fonds minier, avec une autonomie de gestion, alimenté par une partie des recettes générées par les activités minières et destinées à financer la recherche minière fondamentale et la promotion des indices.

A cela, il faut ajouter la mise en place, auprès de la Banque centrale, d’un fonds séquestre pour la fermeture des sites miniers et pétroliers ainsi que la création d’une société Holding, chargée d’administrer les actions de l’Etat dans les sociétés minières cotées à la bourse et qui sera rattachée au ministère des Mines. Les ressources de cette société serviront à financer les activités minières.

Autre point important : l’intervention plus marquée de l’Etat dans la recherche pétrolière par la réalisation d’un forage pétrolier sur les prospects identifiés dans le Graben de Gao. Les assises ont recommandé aussi la participation de l’Etat aux lignes de financement des orpailleurs, la création d’un guichet unique dédié à la commercialisation et à l’exportation de l’or issu de l’orpaillage et la mise à disposition de tarif préférentiel d’électricité au profit des mines en exploitation.

La conférence a proposé la création d’un fonds de développement communautaire et la forte implication du gouvernement dans sa gestion.

Elle a souhaité l’instauration d’un climat de confiance entre les sociétés minières et les communautés pour une grande participation à la définition et à la mise en œuvre des projets de développement communautaire. Autre recommandation : l’élaboration d’un plan de développement communautaire et son intégration dans le PDESC.

A propos de la gouvernance des secteurs, elle a exhorté à la mise en œuvre du processus Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) et d’un mécanisme de traçabilité des ressources encaissées par l’Etat.

En outre, les participants ont préconisé la mise en place d’un mécanisme de supervision et de contrôle des productions et des exportations des recettes extractives. Ils ont exhorté l’Etat à encourager les opérateurs miniers à se lancer dans la recherche de gisements dans les zones diamantifères du Mali ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet sur la recherche des diamants.

Le ministre des Mines s’est dit convaincu que la mise en œuvre et le suivi diligent et effectif de ces recommandations permettra de trouver des solutions aux problèmes qui ont motivé la tenue de ces assises.

Tiémoko Sangaré a assuré que son département soumettra très prochainement au gouvernement un plan d’actions à cet effet. Il a aussi annoncé la tenue, en septembre 2018, de la deuxième édition du forum sur l’orpaillage et l’organisation de la 7è édition des Journées minières et pétrolières qui se tiendront du 21 au 23 novembre de cette année.

Cheick M. TRAORé