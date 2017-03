Espagne : XABI ALONSO ANNONCE SA RETRAITE

Gerrard, Lampard et maintenant Xabi Alonso… Sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain espagnol du Bayern Munich a confirmé à sa manière l’information de SportBild selon laquelle il allait mettre un terme à sa carrière en fin de saison. « Je l’ai vécu, je l’ai aimé. Adieu beau jeu », a ainsi posté avec élégance l’ancien joueur de Liverpool et du Real Madrid sur Twitter et Instagram, avec une photo de lui en noir et blanc faisant ses adieux, crampons à la main. Xabi Alonso a ensuite expliqué plus en détails sa décision sur le site du Bayern Munich : « Ce n’était pas une décision facile, mais je pense que c’était le bon moment. Je me sens encore bien, mais c’est le bon moment. Je voulais finir ma carrière au plus haut niveau et le Bayern Munich est le plus haut niveau. Je suis très fier et très heureux d’avoir joué au Bayern et d’avoir fait part de cette famille. »

Champion du monde et double champion d’Europe avec l’Espagne, Xabi Alonso a lancé sa carrière sur ses terres, au Pays Basque, sous les couleurs de la Real Sociedad. Il a ensuite explosé à Liverpool sous les ordres de Rafa Benitez avec qui il a notamment remporté la Ligue des Champions 2005 au terme d’une folle finale face à l’AC Milan durant laquelle il a inscrit le but de l’égalisation (mené 3-0 à la mi-temps, Liverpool était revenu au score avant de s’imposer aux tirs au but). Le milieu défensif basque a exporté en 2009 ses talents au Real Madrid avec qui il a encore remporté la Ligue des Champions en 2014, avant de s’envoler rejoindre Pep Guardiola au Bayern Munich, où il va donc terminer dans deux mois sa riche et fructueuse carrière, à l’âge de 35 ans. Et toujours avec classe.