Escrime, Coupe du gouverneur: LE BON COUP DE LA LIGUE DE SEGOU

La troisième édition de la coupe du Gouverneur de la région s’est déroulée, le samedi 29 avril 2017, au centre Malick Coulibaly de Ségou. Plus d’une vingtaine d’escrimeurs, venus des ligues de Bamako et Ségou, ont participé à la compétition. Le tournoi était présidé par le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Ségou, Bayini Ould Cissé. On notait, également, la présence du directeur régional de la Jeunesse et des Sports de la 4è région, Gomba Coulibaly, du représentant de la mairie de Pélengana, Hady Diarra et du président de la ligue de football de Ségou, Mamadou Sow. Dans son allocution d’ouverture, le président de la ligue d’escrime de Ségou, Moussa Ballo, fera une brève présentation de l’escrime et des différents trophées remportés par notre pays dans cette discipline, avant de témoigner toute sa reconnaissance aux escrimeurs qui ont fait le déplacement. «C’est la troisième année consécutive que la ligue de Ségou organise un tournoi de haut niveau, malgré les difficultés conjoncturelles. Le mérite en revient à l’ensemble des autorités de Ségou et, surtout, au président de la ligue de football qui s’est, personnellement, investi pour sa réussite. La ligue d’escrime de Ségou et la Fédération malienne d’escrime vous seront reconnaissantes», ajoutera le président de la ligue de Ségou. Visiblement surpris par l’engouement suscité par la compétition et la mobilisation des responsables locaux, le directeur de cabinet du gouverneur, Bayini ould Cissé, a félicité le président Moussa Ballo et son équipe pour cette belle initiative, avant de remercier la Fédération malienne d’escrime pour avoir accompagné la ligue de Ségou dans ses prises de décisions. La compétition proprement dite, elle s’est déroulée en deux temps. Les éliminatoires se sont déroulées, le matin, et les finales ont été disputées le soir. Les deux finales ont donné lieu à de belles empoignades qui tiendront les spectateurs en haleine, pendant plus d’une demi-heure. La finale féminine a été remportée par Awa Traoré. Elle a facilement dominé Oulématou Boundy (15-8). Mohamed Samaké a dominé Boubacar Ballo dans la confrontation masculine (15-14). Les trophées ont été remis aux deux vainqueurs, respectivement, par le président de la ligue de football de Ségou, Mamadou Sow et le directeur de cabinet du gouverneur, Bayini ould Cissé. Chantal Goïta (Ségou) et Alpha Diallo ont enlevé la médaille de bronze de la compétition. Il faut signaler que plusieurs diplômes de reconnaissance ont été décernés, notamment, à la presse sportive, aux responsables des entreprises régionales de Ségou et aux personnes ressources pour service rendu à l’escrime de Ségou.

Demba COULIBALY

AMAP-Ségou