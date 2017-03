Escrime, championnats d’Afrique cadets et juniors : quand LES MÔMES FONT RESONNER LE «COUPE-DECALE»

Vendredi 10 mars 2017, 17h 20 : la cérémonie de remise des médailles des championnats d’Afrique cadets et juniors d’escrime vient de prendre fin. Alors que les officiels avaient commencé à quitter la grande salle des Fêtes de la mairie de Yamoussoukro, les escrimeurs et escrimeuses de Côte d’Ivoire se rassemblent pour manifester leur joie. Ils commencent à chanter et à esquisser des pas de danse. Tantôt, le «coupé-décalé» résonne dans la salle.

Comme piquées par un virus, les autres délégations rejoignent la Côte d’Ivoire sur la tribune pour chanter et danser au rythme du «coupé-décalé». Les spectateurs et les officiels qui avaient quitté la salle reviennent à leur tour sur leurs pas pour partager ce grand moment de bonheur avec les enfants. La fête durera plus d’une demi-heure et personne ne voulait que ça se termine. «C’est un moment spécial pour la Côte d’Ivoire. C’est la première fois que notre pays organise un championnat d’Afrique et on termine deuxième du classement par équipe. C’est une performance énorme», commentera le président de la Fédération ivoirienne d’escrime (FIE), Souleymane Sakho. «Nous sommes satisfaits sur toute la ligne. Non seulement, on a relevé le défi de l’organisation, mais nos escrimeurs et escrimeuses ont également été à la hauteur. Mais pour moi, le grand vainqueur de la compétition, c’est l’escrime africaine», ajoutera le patron de l’escrime ivoirienne, en présence de plusieurs personnalités dont le président de la Confédération africaine d’escrime (CAE), M’Bagnick N’Diaye, le député de Yamoussoukro, Patrice Kouamé, le président de la Fédération malienne d’escrime (FME) et vice-président de la CAE, Abdoul Wahab Zoromé.

Au total, 12 pays ont participé à ces championnats d’Afrique cadets et juniors qui se sont déroulés du 7 au 10 mars dans la salle des Fêtes de la mairie de Yamoussoukro. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Nigeria, du Togo, du Burkina Faso, de la Tunisie, de l’Egypte, de la Libye, du Ghana, de l’Afrique du Sud et du Cameroun.

Les athlètes se sont affrontés dans les deux catégories, c’est-à-dire en Hommes et Dames, soit six armes (l’épée Hommes et Dames, le fleuret Hommes et Dames et le sabre Hommes et Dames). A l’issue de la compétition, la Tunisie s’est hissée sur la plus haute marche du podium aussi bien chez les juniors que du côté des cadets.

Chez les juniors, les Tunisiens ont totalisé 11 médailles dont 3 médailles d’or, 5 médailles d’argent et 3 médailles de bronze. Les deuxième et troisième places sont revenues, respectivement à l’Afrique du Sud et à l’Egypte, alors que le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont terminé quatrième et cinquième du classement. Quant à la sélection nationale junior, elle s’est classée sixième du tournoi avec 2 médailles de bronze. Chez les cadets également, la Tunisie a survolé les débats en remportant 7 médailles dont 3 médailles d’or, autant de médailles d’argent et 1 médaille de bronze. Le Ghana et l’Afrique du Sud complètent ce podium, alors que le Mali se situe au 8è rang, devant le Cameroun, la Libye, le Togo, le Sénégal et le Nigeria. Comme lors de la précédente édition, la Tunisie a donc fait honneur à son statut de première nation africaine au classement mondial de la Fédération internationale d’escrime et les jeunes tunisiens semblent bien partis pour régner longtemps sur l’escrime du continent.

Pour la délégation malienne, la moisson a également été bonne quand on sait que nos 9 mousquetaires sont revenus au bercail avec 5 médailles dont 2 médailles d’argent et 3 médailles de bronze. Les cadets et juniors maliens ont réussi à atteindre les finales des sabres masculin et féminin, mais à chaque fois ils seront privés de la médaille d’or par la première nation africaine, à savoir la Tunisie.

«Les enfants ont mouillé le maillot, ils auraient pu prétendre à au moins une médaille d’or si leur chemin n’avait croisé celui de la Tunisie. C’est la deuxième fois d’affilée que nous échouons face à la Tunisie. Nous n’avons pas à rougir de cet échec, mais au niveau de la direction technique on fera tout pour inverser la tendance lors des prochains championnats», a promis Maître Oumar Diarra l’un des deux encadreurs des athlètes maliens. Les deux sélections maliennes étaient composées de 9 tireurs dont 6 garçons et 3 filles : Abdoul Kané, Gaoussou Coulibaly, Mamadou Samaké, Lanfia Soumano, Souleymane Sanogo, Idriss Ouaro, Alima Dembélé, Assétou Coulibaly et Mariam Théra.

Lors de la précédente édition qui s’était déroulée à Bamako, les athlètes maliens avaient également remporté 5 médailles mais avec moins de médailles d’argent (1). Pour le président de la Fédération malienne d’escrime (FME), Abdoul Wahab Zoromé, le nombre de médailles obtenues par notre pays à Yamoussoukro, surtout dans les confrontations par équipe, est très encourageant et traduit les progrès de l’escrime nationale.

«Notre objectif était de faire mieux que lors de la précédente édition que notre pays a abritée. Quand on regarde la couleur des médailles, on peut dire qu’on a atteint notre objectif», a souligné le premier responsable de l’escrime malienne, Abdoul Wahab Zoromé. «Avec 9 athlètes, le Mali avait la plus forte délégation de ces 7è championnats d’Afrique cadets et juniors, je pense que nous sommes sur la bonne voie», insistera le président de la FME en indiquant que le Mali ambitionne d’organiser le prochain Championnat d’Afrique des séniors.

Envoyé spécial

S. B. TOUNKARA