Entreprise : LA Maison A. A, DESORMAIS A VOTRE SERVICE

Une nouvelle entreprise de prestation de services dénommée la « Maison A.A » (Abby et Adame), a été portée sur les fonts baptismaux la semaine dernière. La cérémonie officielle de lancement s’est déroulée à l’hôtel Colibris de Magnanbougou, en présence de la directrice de l’entreprise, Adame Sidibé, de la marraine de l’évènement Mme Diakité Abby Sidibé. Y étaient également présents le directeur de l’hôtel Colibris, Dr Mahamadou Simaga et nombre d’invités. La directrice de l’entreprise a expliqué que les initiales A.A sont celles de son prénom (Adame) et celui de sa mère (Abby). Il s’agit donc d’une entreprise dédiée à la promotion de la culture africaine celle de notre pays, en particulier. Elle entend également promouvoir la nutrition saine ou « cent pour cent bio », autrement dit une alimentation naturelle. Par ailleurs, Adame Sidibé a souligné que nos habitudes alimentaires actuelles nuisent, sérieusement, à notre santé et détruisent des vies parce que basées sur l’utilisation excessive de produits chimiques, de consommation de lipide (graisse) et d’aliments transformés. Il y a aussi les mauvaises huiles, l’alcool ainsi que les mauvaises combinaisons alimentaires. En outre, elle a expliqué que cette situation entraine de graves conséquences sur la santé et le bien-être des personnes et représente un facteur d’aggravation de certaines maladies, notamment le diabète, l’infertilité, la constipation, l’hypertension artérielle, les pathologies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) voire une mort précipitée. La directrice et promotrice de l’entreprise a aussi témoigné de sa reconnaissance à tous les soutiens. Pourquoi la création de la Maison A.A ? La promotrice qui entend faire œuvre utile, explique sa détermination à apporter sa contribution à l’amélioration de la santé, notamment par une alimentation saine avec des produits cent pour cent bio. C’est la motivation qui a sous-tendu la création de son entreprise de prestation de services. L’autre objectif qui l’a poussée à prendre cette initiative est la déperdition de la culture africaine en général et malienne en particulier. La valorisation de nos tenues vestimentaires et la promotion d’autres valeurs qui faisaient pourtant notre fierté permettent d’apporter, en partie, une réponse. Du haut de ses 23 ans, la jeune promotrice à vraiment oser. Son entreprise officiera dans l’organisation des évènementiels (mariages, diners gala, meeting, séminaires, baptêmes, fiançailles, défilés, concerts, décorations, fêtes d’entreprises, anniversaires de mariages, coaching en marketing). L’entreprise de prestation de services fera aussi la communication sur la santé alimentaire et s’exercera dans la promotion des produits cent pour cent bio, dans la cuniculiculture (élevage de lapins), le maraîchage et la pisciculture. La Maison A.A fera aussi la sous-traitance avec les entreprises qui le souhaitent. Elle peut aussi confectionner des tee-shirts, casquettes, logos, cartes d’invitation, gâteaux de mariage ou d’anniversaire, des cadeaux traditionnels et louer des chaises, tribunes et faire de la restauration avec des produits cent. Mahamadou Simaga a félicité la nouvelle patronne d’entreprise pour son initiative qui créera des emplois. Le responsable d’établissement hospitalier a aussi invité les jeunes à avoir confiance en eux et à suivre l’exemple de la promotrice de la Maison A.A. La marraine et maman de la promotrice a formulé des vœux de réussite pour le projet que sa fille vient d’entreprendre. Au menu de la cérémonie, il y avait un sketch sur les enfants de la rue et une remise d’attestations.

Aminata D. SISSOKO