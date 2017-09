Entrepreneuriat : UN ESPACE DE PARTAGE DENOMME « THE MEET 2017 »

ALB Company a organisé, jeudi, un point de presse à l’Institut français du Mali pour expliquer l’organisation « The Meet 2017» qui est une rencontre destinée au partage de connaissances et de savoir-faire, réunissant des personnes issues du monde de l’entrepreneuriat.

L’objectif de « The Meet 2017» est de contribuer à promouvoir le comportement positif, responsable et citoyen, mais également de faire connaître le climat entrepreneurial malien. Cet événement vise aussi à promouvoir les talents de genre dans tous les secteurs d’activités, et enfin contribuer à la création d’emplois.

Cheikh Diagana, Directeur associé de ALB Company et Ibrahim Guindo, qui ont co-animé cette session d’information, ont présenté « The meet » comme un rendez-vous pour les personnes d’actions.

Ce grand espace d’échanges regroupe également les acteurs du monde des affaires, de la technologie, de l’économie, de l’éducation, de l’art et de la culture… Une occasion unique pour réunir toute la population professionnelle. En effet, les initiateurs estiment que ce programme sur trois jours, est aussi un rendez-vous pour la propagation d’idées avec des personnalités qui partagent leurs visions et savoir-faire afin d’inspirer et de pousser à l’action. Ses initiateurs ont ajouté que cette activité permet à des universités, des écoles ainsi qu’à des entreprises ou tout autre groupe de personnes motivées de profiter de la riche expérience des intervenants à travers le thème : « Vivez votre rêve ». « Nous réunissons et donnons la parole aux ambitieux et audacieux qui travaillent dur pour la réalisation de leur projet de vie », a indiqué Cheikh Diagana.

Il a, en outre, fait savoir que l’objectif de cette communion est de réunir une communauté inspirante, talentueuse et généreuse qui influence. « Avec un programme riche et diversifié, cette rencontre, qui se veut être une première au Mali, n’en sera pas la dernière », a-t-il assuré.

L’esprit de « The Meet » se résume à réunir et échanger pour inspirer la réussite. Et Ibrahim Guindo de dire : « Notre ambition est de promouvoir la créativité, la responsabilité, le dynamisme et l’ouverture grâce à des plateformes d’échanges et de découvertes ».

Quant au conseiller technique, Mohamed El Moctar Mahamar, représentant le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, il a réitéré l’accompagnement du département pour la réussite de cette initiative.

De nombreux invités du monde de l’entrepreneuriat étaient présents.

Babba B.

COULIBALY