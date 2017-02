Enseignement supérieur : L’IUG FAIT SON AUTO-DIAGNOSTIC

A cet effet, il est prévu de faire l’état des lieux et l’analyse situationnelle en vue de l’élaboration d’un plan de stabilisation, de relance et de développement triennal

Au cours des années universitaires 2014-2015 et 2015-2016, l’Institut universitaire de gestion (IUG) de l’Université des sciences sociales et de gestion de Bamako (USSGB) avait connu une longue période d’incompréhension entre le rectorat de l’USSGB, l’administration, les responsables du comité syndical, les enseignants et les étudiants. Cette incompréhension a été marquée par 8 mois de grève illimitée des syndicats d’enseignants, la dégradation liée à l’environnement des infrastructures pédagogiques, à la démotivation et à la démobilisation élevée du personnel administratif, enseignant et technique, à des marches et des sit-in des étudiants exigeant la reprise rapide des cours.

Lors de sa prise de service, il y a environ 6 mois, le nouveau directeur général de l’Institut universitaire de gestion, Dr Badra Macalou avait dressé une feuille de route et rencontré les responsables du comité syndical de son Institut pour promettre la tenue d’un atelier auto-diagnostic et l’état des lieux de l’IUG.

Présidée par le conseiller du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’ouverture de cet atelier a eu lieu mardi dans l’Amphithéâtre de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako (FSEG) sur la colline de Badalabougou. « Plus de 40 ans au service de l’administration publique et des entreprises », c’est le slogan du séminaire. Pendant 3 jours de travaux, les participants de l’atelier se pencheront sur tous les domaines qui structurent la vie de l’IUG : gouvernance, questions institutionnelles, pédagogiques, (plaquettes, programmes, mise en oeuvre du LMD), reforme, analyse des filières, des licences, des cours à distance et des départements. Il y a aussi l’environnement institutionnel et pédagogique, les infrastructures, les conditions de vie, de travail, la coopération inter-universitaire, la recherche, les Masters professionnels, les questions sociales, culturelles, sportives et de communication.

Les participants procéderont aussi par une approche participative à l’identification et l’analyse des problèmes de l’IUG, à des échanges fructueux entre les acteurs sur les thématiques et problèmes. Ils identifieront et listeront également les domaines et les actions prioritaires, susciteront une prise de conscience chez les acteurs par rapport à la situation de l’Institut universitaire de gestion, restaureront la confiance, resserreront les liens entre l’ensemble des acteurs et passeront en revue la situation de l’IUG afin d’avoir une vision partagée et convergente des problèmes et solutions.

Bref, l’atelier vise à produire un document de référence renfermant le diagnostic, l’état des lieux et l’analyse situationnelle en vue de l’élaboration d’un Plan de stabilisation, de relance et de développement triennal de l’Institut (PSRDT). Cela devra permettre à l’IUG de dégager les difficultés, les perspectives, les actions pertinentes et des recommandations afin qu’il retrouve sa place dans le concert des grandes écoles de formation de la sous-région.

Au regard des préoccupations spécifiques, a expliqué le nouveau directeur général de l’IUG dans son discours, deux sous-thèmes ont été érigés en thématiques entières et bénéficieront chacune l’exclusivité d’un groupe de travail. Il s’agit de l’analyse de la filière hôtellerie et du tourisme et de l’insécurité et de la violence dans l’espace universitaire de l’IUG. Le 2è groupe de travail bénéficiera de la contribution des forces de sécurité du 4è arrondissement et de celle du comité AEEM de l’Institut universitaire de gestion, a précisé Dr Badra Macalou. Le directeur général de l’IUG a ensuite assuré que les résultats constitutifs du document de référence issu de l’atelier serviront comme élément de contenus pour l’élaboration très prochaine du PSRDT de l’IUG.

Après avoir félicité tous ceux qui ont contribué à l’apaisement et doté l’Institut universitaire de gestion d’une vision nouvelle, le recteur de l’Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, le Pr Samba Diallo a déclaré que cet atelier marque le retour de la sérénité au sein de l’établissement. Il a promis l’accompagnement de l’USSGB à l’IUG. Le conseiller technique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a, lui, révélé que ce séminaire revêt d’une importance capitale, car c’est la première fois qu’une structure universitaire organise une rencontre d’introspection depuis l’arrivée du Pr Assétou Founè Samaké Migan à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Amadou Ouane a, par ailleurs, estimé que cette initiative des responsables de l’IUG devait être encouragée et multipliée dans d’autres structures universitaires, car elle participe à l’atteinte de l’excellence dans un monde de plus en plus exigeant.

Rappelons que l’Institut universitaire de gestion a été créé en 1996. Il est l’une des 4 structures de formation et de recherche de l’USSGB. L’Institut a pour mission de former les cadres dans les domaines de la gestion des administrations et des entreprises.

Son dernier test d’entrée a enregistré plus de 7000 candidats pour seulement 800 places disponibles.

S. Y WAGUE