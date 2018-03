Énergie du Mali : LES TRAVAILLEURS NÉGOCIENT UN FONDS DE LOGEMENT

Le Syndicat libre du secteur de l’énergie du Mali (SYLSEM) a tenu, jeudi dernier, à la Direction générale d’Energie du Mali (EDM), une assemblée générale qui a essentiellement porté sur deux préoccupations majeures : le financement de la construction de parcelles pour les travailleurs et l’amélioration de leurs conditions de vie, particulièrement ceux qui vivent à Kidal. «La réunion avait pour objectif d’échanger et de faire des propositions en vue de l’amélioration du service EDM et des conditions de vie de ses travailleurs», a expliqué le secrétaire général du SYLSEM, Mamadou B. Touré, qui a présidé la rencontre, en présence du représentant du directeur général de la Société, Aboubacar Sidiki Kanté. Le secrétaire général du Syndicat-maison a expliqué que depuis 2007, les travailleurs sont confrontés à un sérieux problème de financement de la construction de terrains qu’ils ont acquis à Tabacoro, Diatoula, Gouana et Sangarébougou. «Aujourd’hui, nous sommes dans une phase de blocage. Il s’agit de trouver une solution à cette situation. Il a été soumis à la direction un mémorandum à travers lequel les syndicats réclament, entre autres, la mise à leur disposition d’un fonds pour faciliter aux travailleurs, qui sont dans le besoin, la construction de logements. Nous continuons à négocier avec la direction en vue de l’acquisition de ce fonds», a-t-il indiqué.

En outre, il a particulièrement évoqué le cas des agents de Kidal qui se trouvent dans une situation difficile, en raison de la cherté de la vie. La Direction générale, qui a d’ailleurs été interpellée par rapport à la question, a décidé d’une augmentation de 20% des salaires des agents à Kidal. Ce dont le syndicat s’est réjoui.

Quant à l’autre blocage (de 2006 à 2014), lié à l’évolution des salaires, il a souligné qu’un début de solution, après la création du SYLSEM, avait été trouvé grâce à un accord d’établissement qui reste encore à améliorer. Pour lui, EDM reste un patrimoine à préserver. D’où la nécessité d’y bannir «les agissements trop partisans qui n’apportent absolument rien». Le représentant du directeur général, M. Kanté, pour sa part, a affirmé le soutien de la Direction aux travailleurs avant de les exhorter à produire de l’électricité de qualité pour la population.

Amadou

GUEGUERÉ