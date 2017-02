Emploi et formation professionnelle : UNE CELLULE TIENT L’éTRIER POUR LES DIPLôMES EN ARABE

Créée en novembre 2016, la Cellule d’appui à l’emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe a officiellement lancé ses activités, mardi dernier à l’hôtel Radisson Blu, au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mahamane Baby. Etaient également présents le président de l’Union des jeunes musulmans du Mali (UJMA), Mohamed Macky Bah, les représentants du Groupement des leaders religieux du Mali, Thierno Hady Thiam et du Haut conseil islamique du Mali, Aboubacar Camara, et l’imam de la Grande mosquée de Bamako, Kokè Kallé. « Une injustice sociale réparée par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta ! », a clamé le président de l’UJMA. Mohamed Macky Bah saluant ainsi l’avènement de cette cellule dédiée exclusivement à l’emploi et à la formation des diplômés et formés en langue arabe. Longtemps marginalisés, ces arabophones ont désormais les mêmes chances d’embauche que les diplômés de l’enseignement classique. « L’insertion socioprofessionnelle des jeunes formés en langue arabe est très difficile au Mali. Pourtant, ils ont des diplômes dans toutes les spécialités », a fait remarquer Macky Bah, rappelant qu’il a fallu beaucoup de tact pour convaincre le gouvernement du bien-fondé de la création de cette cellule. « Nous avons entrepris les démarches, depuis plus de six ans. Finalement, nos vœux sont exaucés, grâce au bon sens du ministre Mahamane Baby et l’implication personnelle du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta », s’est-il réjoui.

La nouvelle structure entreprendra toute action visant à renforcer l’employabilité des diplômés et formés en langue arabe, a expliqué Cheibani Mohamed, directeur national adjoint de l’emploi.

Aussi, la cellule est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre un programme annuel d’activités ; d’effectuer, à la demande du ministre de tutelle, des actions d’information et de sensibilisation sur les stratégies et politiques nationales d’emploi et de formation professionnelle ; de mener des actions de plaidoyer visant à renforcer l’employabilité de ces jeunes auprès des Partenaires techniques et financiers ; et de produire annuellement un rapport d’activités assorti de recommandations à l’attention du ministre.

En terme de structures, la cellule comprend : un bureau d’accueil et d’information, un bureau de formation professionnelle, un bureau d’insertion professionnelle, et un bureau chargé de l’entrepreneuriat. Chacun de ces bureaux sera dirigé par un chef, tous placés sous la responsabilité d’un coordinateur, en la personne de Seydou Baba Keïta.

Pour le ministre Mahamane Baby, le taux de chômage particulièrement élevé chez les jeunes diplômés et formés en langue arabe « constitue une menace grave pour la paix et la stabilité du Mali, compromet le développement et accentue la vulnérabilité et la précarité ». Face à ce défi majeur, a-t-il rappelé, le gouvernement, dans le cadre de sa politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, a initié une étude sur la problématique. Et l’atelier de validation du rapport de cette étude, qui s’est tenu du 27 au 29 août 2015, a formulé plusieurs recommandations parmi lesquelles, on note la mise en place d’une Cellule d’appui à l’emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe. « C’est avec fierté que nous procédons, cet après-midi, au lancement des activités de cette cellule créée en novembre 2016 selon une démarche largement participative », a affirmé Baby.

A l’occasion, le ministre a appelé à une synergie d’actions de l’ensemble des acteurs afin que la cellule puisse répondre aux attentes et préoccupations de la couche ciblée. Il a assuré que son département jouera pleinement sa partition. D’ores et déjà, Mahamane Baby a mis à la disposition de la cellule, deux ordinateurs et leurs accessoires afin de faciliter le démarrage de ses activités. En outre, il s’est engagé à mobiliser, au cours de l’année, la somme de 100 millions Fcfa en vue d’assurer la formation des jeunes diplômés et formés en langue arabe, en entrepreneuriat et autres.

Au cours de la cérémonie, Thierno Hady Thiam du Groupement des leaders religieux et Aboubacar Camara du Haut conseil islamique ont, tour à tour, salué cette initiative qui représente une source d’espoir pour les jeunes diplômés et formés en langue arabe. Ils sont aussi convaincus que les arabophones ont leur rôle à jouer dans le développement et la stabilité du Mali.

L’événement a pris fin avec les bénédictions faites par l’imam de la Grande mosquée de Bamako, Kokè Kallé.

Issa Dembélé